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Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 20:34 | Son Güncelleme

Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, Nisan ayında mücadele ettiği lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Bugün doğum günü olan Pars'ın babası Harun Tan mezarı başına gelerek dua etti. Ebru Şallı ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum." dedi.

Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars'ın ise bugün doğum günüydü.

Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarı başına gelerek dua etti. Bir süre mezarı başında duran Tan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

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"BANA YAŞATTIĞIN HER AN İÇİN SANA MİNNETTARIM"

Ebru Şallı ise oğlu Pars'ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

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Oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu yazdı.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah kimseye evlat acısı vermesin
annesinin de umrunda değil !!
Allah kimseye yaşatmasın okurken bile ağlıyorum.
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