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Harun Tan paylaştı: Bana ilham olsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 09:07 | Son Güncelleme

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, önceki gün diğer iki evladıyla paylaşımda bulundu. Tan'ın paylaşımına gelen yorumlar dikkat çekti.

Harun Tan paylaştı: Bana ilham olsun

Geçtiğimiz ay Ebru Şallı ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden Harun Tan, dün Instagram’da bu kareleri paylaştı.

Tan, eski eşi Şallı’dan olan büyük oğlu ve yine ilk evliliğinden olan oğlu Can’la birlikteydi.

Gençlerle biraz olsun moral bulan Harun Tan, paylaşımına “Sizin enerjiniz hiç bitmesin bana da hep ilham olsun” notu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Sizin enerjiniz hiç bitmesin banada hep ilham olsun #kingdomofmen

Harun Tan (@haruntan11)'in paylaştığı bir gönderi ()

BEREN’İN ÜZGÜN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Tan’a “Allah sabır versin” mesajları yağarken kardeşini kısa süre önce kaybeden 16 yaşındaki ağabeyi Beren’in hüzünlü hali ise yürek burktu.

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