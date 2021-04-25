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Harun Tekin'den çok büyük hata

25.04.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı kritik mücadelede Harun Tekin takımının yediği golde büyük bir hata yaptı.

Harun Tekin'den çok büyük hata

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı kritik maçın 21. dakikasında Harun Tekin'den büyük bir hata geldi.

Fenerbahçe, savunmada hazırlk pasları yaparken Serdar Aziz pasını Harun Tekin'e çıkardı. Harun Tekin, pasını takım arkadaşlarına aktarmaya çalışırken hata yaptı ve pası Kasımpaşa'nın 10 numarası Haris Hajradinovic'te kaldı. Hajradinovic, neredeyse boş kale olan pozisyonda hata yapmadı ve skora eşitliği getirdi.

Harun Tekin, Kasımpaşa maçının son dakikalarında da penaltıya sebebiyet vermiş ancak sonrasında Visca'nın vuruşunu kurtarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Harun Tekin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gün gelirde son 5 sene ıcın fenerın bır maçı 3-1 onde kapattına üzülecem aklıma gelmezdi. pelkas 2 ozan 1 ırfan 1 net kaçanlar .

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