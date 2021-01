Harvard hocasından 10 dakikada mutlu eden 5 aktivite

Time Smart: How to Reclaim Your Time and Live a Happier Life (Akıllı Zaman: Zamanınızı Nasıl Geri Kazanırsınız ve Daha Mutlu Bir Hayat Yaşarsınız) adlı kitabın da yazarı Whillans, günde 5 ila 10 dakikalık aktivitelerle zamana odaklanmanın, kişilerin mutluluğunu ve refahını artırdığını keşfetti.

Whillans, zamana öncelik verenlerin, diğerlerinden daha fazla mutlu olduğunu belirtti. Herkesin kolaylıkla yapabileceği, kısa ve hiç para istemeyen küçük stratejilerle kişilerin yaşamına anlam katabilmesinin ve stresi azaltabilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Düşünce yapısında değişiklik yapmak, maddi durumunuzu da iyileştirebilir. Zira araştırmacılar, daha iyimser olmanın, kişilerin maddi durumunda olumlu gelişmeler sağladığını tespit etti.

İşte Whillans’ın önerdiği, her biri 10 dakikadan fazla sürmeyen ve mutluluğunuzu artırabilecek 5 aktivite:

Ayak işlerinizi organize edin (5 dakika)

Whillans eğer yapılacak işler arasında 5 dakikalık bir boşluk bulunuyorsa, bu sürede ayak işlerini organize ve kontrol etmeyi öneriyor. Çünkü yapacaklarınızı ve bunları ne zaman gerçekleştireceğiniz planlamak, onları ertelemeyi azaltabilir. Kişiler stresliyken sorunlarda büyük resme takılabiliyor. Eğer bunu bölüm küçük adımlar haline getirirseniz, daha az stresle yapılabilir hale dönüştürebilirsiniz.