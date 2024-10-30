Harvard'lı beslenme uzmanı açıkladı: Bu besinler bağırsakları mutlu ediyor! Bitter çikolata bağırsakları çalıştırır mı?

Beslenme psikiyatristi ve "Beyninizin Yiyeceklerle Olan Etkisi" kitabının yazarı Dr. Uma Naidoo, CBS News'e verdiği röportajda, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınızı güçlendirmek için beslenmenize eklemeniz gereken temel unsurları paylaştı.

İLK OLARAK LİF

"Lif bağırsak sağlığınız için son derece önemlidir ve bunu sebzelerden, meyvelerden, yemişlerden, renkli salatalardan alabilirsiniz ancak ayrıca serotonin gibi şeyler açısından zengin olan bitter çikolatadan da alabilirsiniz. Ayrıca fermente bir besindir," dedi ve çikolatanın depresyon üzerindeki etkisinin de incelendiğini ekledi.

"13.000'den fazla bireyi kapsayan bir nüfus temelli çalışma, depresyonda %70'ten fazla bir iyileşme olduğunu gösterdi," dedi. "Yani bağırsak sağlığınız aynı zamanda ruh sağlığınızdır ve fiziksel sağlığınızdır ancak ruh sağlığınız gibi şeyleri de iyileştirir."

Naidoo, genellikle şekerle dolu olan çikolata bazlı şekerlemelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve bunun yerine bitter çikolataya "alışmayı öğrenmeniz" gerektiğini söyledi. "Birçok kişi onu seviyor," diye ekledi.

AKDENİZ DİYETİ

Bitki bazlı beslenmenin yanı sıra yağsız proteinler ve sağlıklı yağların da önemli olduğunu belirten Naidoo, bunların Akdeniz diyetinin temel unsurları olduğunu söyledi.

KALBE İYİ GELİYOR

Bölgenin geleneksel mutfaklarından esinlenen bu diyet tarzı, taze meyve ve sebzelere, balıklara, baklagillere, kuruyemişlere ve tam tahıllara vurgu yapar. Ayrıca beyindeki Alzheimer belirtilerinin azalması ve kalp hastalığı riskinin düşmesi gibi çeşitli sağlık yararlarıyla da ilişkilendirilmiştir.

Naidoo, diyetin bileşenlerinin bağırsaklar için de iyi olduğunu, ancak "Akdeniz-Asya" diyeti olarak adlandırdığı diyette diğer kültürlerden daha fazla baharat ve tat katmanın da sorun olmayacağını söyledi.

BAĞIRSAKLARINIZI MUTLU EDİN

"Bu, Akdeniz diyetindeki besinleri alıp bunları yediğiniz yiyeceklere dönüştürmenin ve insanların bunu gerçekten yemek istemelerini sağlayacak şekilde daha ulaşılabilir hale getirmenin bir yolu" diyor ve bu mutlu bağırsak sağlığı yiyeceklerinin çok sayıda sağlık yararına yol açabileceğini ekliyor.

"Buradaki nihai hedef hem daha iyi fiziksel ve ruhsal sağlık (hem de) iltihabın azaltılmasıdır," dedi. "İltihaplanma, hem fiziksel hastalıkların hem de şimdi zihinsel sağlık ve kaygı, ruh hali bozuklukları ve bunun gibi şeylerin artması gibi birçok hastalığın temelidir. Bu nedenle iltihabı azaltmak kritik öneme sahiptir ve buradaki tüm yiyecekler bunu yapmanıza yardımcı olacaktır."