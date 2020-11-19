Harvard Üniversitesi: D vitamini kanserin ilerlemesini önlüyor

ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında, çalışmanın başında kansere yakalanmamış olan 50 yaş üstü erkeklerden ve 55 yaş üstü kadınlardan oluşan 25 bin kişilik bir grup 5 yıl boyunca takip edildi.

Denekler, 4 gruba ayrıldı. İlk gruba günlük D vitamini ve Omega 3 takviyesi, ikinci gruba D vitamini ve Omega 3 plasebosu, üçüncü gruba Omega 3 ve D vitamini plasebosu, son guruba ise yalnızca plasebolar verildi.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ TAKVİYESİ KANSER HÜCRELERİNİN YAYILMASINI DURDURUYOR

5 yılın ardından katılımcıların bin 617’si göğüs, prostat, akciğer ve lösemi gibi kanserin agresif formlarına yakalandı. Sonuçlarda, tüm grupların kansere yakalanma oranlarında önemli bir farklılık görülmedi ancak D vitamini takviyesi alanlarda kanser ölümlerinin belirgin bir şekilde daha az olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, araştırmacılar Omega 3 takviyesi ile kanserin etkisinin azalması arasında bir bağlantı bulamadıklarını açıkladı.

Bununla birlikte, araştırmacılar sağlıklı kiloda olmanın da kanserin ilerleme riskini önemli ölçüde azalttığını aktardı.