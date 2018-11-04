Harvard Üniversitesi Suudi Prens Turki el Faysal'ın konferansını iptal etmiş

ABD'de Harvard Üniversitesinin, Suudi Prens Turki el Faysal'ın bir konferansını, "Kaşıkçı olayı nedeniyle doğru zaman olmayacağı" gerekçesiyle iptal ettiği ortaya çıktı.
Suudi Arabistan eski İstihbarat Başkanı el Faysal, The Daily Beast'e verdiği röportajda Harvard Üniversitesinin kendisine uzun zaman önce yaptığı misafir öğretim üyesi olarak konferans vermesi davetini iptal ettiğini belirtti.
Daha önce Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği görevini de yürüten Turki, üniversiteden kendisine, "Kaşıkçı olayı nedeniyle şu anda konferans vermeniz için doğru zaman olmayabilir." şeklinde bir bildiri geldiğini söyledi.
Cemal Kaşıkçı, bir dönem Prens Turki'ye danışmanlık yapmıştı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmişti.
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