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Harvard Üniversitesine "ırkçılık" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 22:42 | Son Güncelleme

Asya kökenlilere ırkçılık yapıldığı iddiasıyla üniversite yönetimi aleyhinde dava açıldı

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi yönetimi aleyhinde, Asya kökenli öğrencilere karşı ırkçılık yapıldığı iddiasıyla dava açıldı.

Okula kabullerde Asya kökenlilere ayrımcılık yapıldığını iddia eden bir grup öğrenci, Harvard Üniversitesi yönetimini mahkemeye verdi.

Üç hafta sürmesi beklenen davanın görülmesine bugün Boston'da başlandı.

Harvard Üniversitesi, başvuru sırasında Asya kökenli öğrencilere, diğer ırklara göre daha fazla kriteri yerine getirme şartı koşmakla suçlanıyor.

Üniversite yönetimi ise bu iddiaları kabul etmiyor.

Harvard Üniversitesine her yıl 42 bin başvuru yapılıyor ancak bin 600 civarında öğrenci okula kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dava Harvard Üniversitesi ırkçılık

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