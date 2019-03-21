ABD'de Tamara Lanier isimli kadın, köle fotoğraflarından kazanç sağladığı ve bu eserleri, fotoğraftaki kişilerin ailelerine teslim etmediği gerekçesiyle Harvard Üniversitesini dava etti.

Amerikan basınındaki haberlere göre, Connecticut eyaletinde yaşayan Lanier, üniversitede görevli biyolojist Louis Agassiz tarafından 1850'de çekilen fotoğraftaki Renty ve kızı Delia'nın, ataları olduğunu belirtti.

Dava dilekçesinde Renty ve Delia'nın fotoğraflarının çekilmesinin amacının köleleri aşağılamak olduğunu savunan Lanier "Agassiz'e göre Renty ve Delia, araştırma numunesinden başka bir şey değildi." ifadesini kullandı.

Lanier'ın dilekçesinde, Harvard Üniversitesinin "bilinen ilk köle fotoğrafları" olarak belirtilen fotoğraf serisini, kölelerin ailelerine verme çağrısına kulak tıkadığı, üniversitenin, "bu fotoğrafların kullanım hakkı üzerinden haksız kazanç elde ettiği" öne sürüldü.

