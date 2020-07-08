Harvard ve MIT Trump’la Mahkemelik Oldu

Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Trump yönetiminin üniversitelerin bu sonbaharda başlayacak yeni öğretim yılında dersleri online ortama aktarması durumunda bu üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrencilerin ülkelerine dönmesini öngören kararını geçici olarak engellemek için federal mahkemeye başvurdu. Harvard Üniversitesi Rektörü Lawrence Bacow, Harvard öğrencileri ve eğitim kadrosuna gönderdiği elektronik postada, ''Son bir saat içinde MIT ile birlikte Boston Bölge Mahkemesi'nde bu kararın uygulanmasının geçici olarak engellenmesi için dilekçe verdik. Yabancı öğrencilerimizin ve Amerika çapında eğitim gören tüm yabancı öğrencilerin sınır dışı edilme tehdidi olmadan çalışmalarına devam edebilmeleri için bu davayı yakından takip edeceğiz'' diye yazdı. Amerika'nın en seçkin yüksek eğitim kurumları arasında yer alan Harvard Üniversitesi ve MIT, bu ortak adımı, Trump yönetiminin, üniversitelerin yeni eğitim yılında tüm dersleri online ortama taşıması durumunda on binlerce yabancı öğrenciyi Amerika'dan ayrılmaya zorlayacak kararından iki gün sonra attı. Harvard Üniversitesi, sonbahar döneminde tüm derslerin online olarak yapılacağını açıklanmıştı.

Trump yönetiminin kararının, Corona virüsü salgınının Amerika'da giderek yayıldığı ve pandeminin tüm dünyada devam ettiği bu dönemde dersliklere güvenli bir şekilde dönmek için lojistik zorluklarla başa çıkmaya çalışan akademik kurumları hazırlıksız yakaladığı belirtiliyor. Harvard Üniversitesi Rektörü Lawrence Bacow, elektronik postasında, ''Önceden haber verilmeden gelen bu talimatın zulmünü sadece sorumsuzluğu gölgede bırakabilir. Görünen o ki bu talimat, öğrencilerin, öğretim görevlilerinin ve diğerlerinin sağlık ve güvenliği göz önüne alınmadan, üniversiteleri bu sonbaharda dersliklerde bire bir eğitim vermek için kampüsleri açmaya zorlama yönünde, kasten tasarlanmış'' ifadelerine de yer verdi. ABD’de yabancı öğrenci sayısı bir milyondan fazla Amerika'da sadece lisans derecesi veren, daha küçük olan ve ''college'' olarak adlandırılan eğitim kurumlarıyla hem lisans hem de lisansüstü eğitim veren büyük üniversitelerde bir milyondan fazla yabancı öğrenci kayıtlı. Çok sayıda yüksek eğitim kurumu, faaliyetlerinin büyük bölümünü, genellikle eğitim ücretinin tamamını ödemek zorunda olan yabancı öğrencilerin sağladığı gelirle yürütüyor.