HABER

Harvard’lı öğrenciler İsrail’in BM Temsilcisi Danon’ı protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

ABD’nin New York kentinde İsrail Konsolosluğunun düzenlediği konferansta 100’den fazla Harvard Üniversitesi öğrencisi İsrail’in saldırılarını protesto ederek, salonu terk etti.Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İsrail’in yerleşim politikalarına dair düzenlenen konferansta, İsrail’in yoğunlaşan saldırıları konferansa katılan Harvard Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edildi.İsrail’in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Danny Danon’ın konuşması başladığı an tabelalar kaldıran Harvard’lı öğrenciler boykot ederek salonu terk etti.

ABD’nin New York kentinde İsrail Konsolosluğunun düzenlediği konferansta 100’den fazla Harvard Üniversitesi öğrencisi İsrail’in saldırılarını protesto ederek, salonu terk etti.
Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İsrail’in yerleşim politikalarına dair düzenlenen konferansta, İsrail’in yoğunlaşan saldırıları konferansa katılan Harvard Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edildi.
İsrail’in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Danny Danon’ın konuşması başladığı an tabelalar kaldıran Harvard’lı öğrenciler boykot ederek salonu terk etti. Öğrenciler ABD’yi ziyaret eden Danon’u istemediklerini belirtti. Öğrenciler, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Filistin halkının büyük bir haksızlığa uğradığını ifade etti.
Harvard Üniversitesi öğrencisi Nadia Alousi, “Harvard’da farkında ve cesareti olan öğrenciler Filistin halkını destekliyor. Salonu terk ettik. Birleşmiş Milletler Temsilcisi Danny Danon’ın sunumunu boykot ettik” ifadelerini kullandı.

PARTNERÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içindeÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içinde
Ankara'da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklamaAnkara'da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
5 bin 600 yıllık Troya efsanesini yapraklara işliyor5 bin 600 yıllık Troya efsanesini yapraklara işliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber! 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İzmir'deki PKK/KCK operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İzmir'de operasyon! Tutuklandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.