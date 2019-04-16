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Harvard’tan davet alan Bayraklılı öğrencilere tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:31 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geri dönüşüm projesi üreterek Bayraklı’yı Amerika’da temsil edecek öğrencileri ağırladı.

Harvard’tan davet alan Bayraklılı öğrencilere tam destek

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geri dönüşüm projesi üreterek Bayraklı’yı Amerika’da temsil edecek öğrencileri ağırladı. Başarılı gençleri tebrik eden Sandal, öğrencilerin Harvard’ta sunum yapabilmeleri için destek sözü verdi.
Liseli öğrenciler Emir Akdaşçı ve Ege Özlem, çimento üretimi sırasında açığa çıkan karbondioksit gazından soğutucu sistem yapan proje geliştirdi. İki başarılı öğrencinin ortak projesi hem doğa dostu olma hem de geri dönüşüm özelliğiyle bilim insanlarının dikkatini çekti. Geçen yıl farklı katkı maddeleriyle çimento üretimi projesi tasarlayan Bayraklılı öğrenciler, bu yıl ise asıl amacı geri dönüşüm olan karbondioksit gazını soğutucu sisteme dönüştüren proje geliştirdi. Projelerini (International Journal of Arts & Sciences) uluslararası bilim konferansına sunan iki arkadaş; Harvard, Kanada Mc Gill, Kanada Ryerson ve MIT Teknoloji Enstitüsü gibi dünyanın en önemli üniversitelerinden davet aldı.

Başarılı öğrenciler ABD’ye gidiyor
Sunum yapmak için Harvard Üniversitesini tercih eden Bayraklı’nın başarılı gençleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Projelerini anlatan öğrencilere tam destek sözü veren Başkan Sandal, öğrencilerin eğitimleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yoğun karbondioksit çıkan her yerde üretilip, kullanılabilecek bir sistem geliştiren gençler sunumlarının ardından başarılı görülmeleri halinde burs kazanacak ve Harvard’da eğitim alabilmenin de kapılarını aralayacak.

Harvard’tan davet alan Bayraklılı öğrencilere tam destek

Harvard’tan davet alan Bayraklılı öğrencilere tam destek

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