Harvey Weinstein davasında iğrenç bir detay daha! Karşısında mastürbasyon yapmış

Tacizci yapımcı Harvey Weinstein’in duruşmaları devam ediyor. Geçtiğimiz gün Weinstein’ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen ve duruşmada kilit bir tanık olarak tanımlanan 34 yaşındaki Jessica Mann, Weinstein'ın avukatı tarafından sorgulanınca panik atak geçirmişti. Duruşma iptal edilirken genç kadın apar topar adliyeden çıkarılmıştı.

Ayrıca 67 yaşındaki Weinstein’in New York’taki tecavüz davasında jüriye yapımcının beş tane çıplak fotoğrafı gösterilmişti. Sapık yapımcıyla ilgili yeni bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. Harvey Weinstein'ın arkadaşı tarafından, tuzağa düşürülerek otel odasına kilitlenen bir modelin karşısında mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.

'HİÇ TESTİSİ YOK GİBİYDİ'

Dava sırasında sunulan delillerden bir tanesinde olayın geçtiği iddia edilen Beverly Hills otelinden görüntüler oldu. 30 yaşında olan model Lauren Marie Young verdiği ifadede 2013 yılında Weinstein'ın onun gözleri önünde mastürbasyon yaptığını söyledi.

Meksikalı model Claudia Salinas tarafından kandırılarak otel odasına kilitlenen model cinsel tacize bu otel odasının banyosunda maruz kaldı. Adamın penisini de detaylarıyla tarif eden model Weinstein'in hiç testisinin olmadığını da iddia etti. Genç model açıklamasında "Vücudu kıllı ve leke doluydu. Penisi iğrenç görünüyordu. Sanki penisi sökülüp yerine yeniden dikilmiş gibiydi. Normal bir sünnet yarası gibi değildi. Bu arada hiç testis hatırlamıyorum. Sadece penisini gördüm."

Ayrıca dosyaya genç kadının elbisesi de DNA testi için konuldu!



