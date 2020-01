Harvey Weinstein İçin Karar Duruşmaları Başlıyor

Cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla New York’ta tutuksuz olarak yargılanan, bir dönemin ünlü ve güçlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkında kararın alınacağı jürili seri duruşmalar başlıyor.

New York’ta yapılacak duruşmalarda yarın 12 kişilik jüri heyeti oluşturulacak. Jürili seri duruşmalar 14 Ocak’ta başlayıp jüri heyeti kararını verene kadar aralıksız olarak her gün yapılacak.

Ünlü yapımcı Weinstein, bugün ön duruşma için avukatlarıyla birlikte New York’taki mahkemeye geldi. Weinstein, geçtiğimiz ay geçirdiği bir ameliyat nedeniyle yürüteç yardımıyla binaya girdi. Weinstein mahkeme binasına girişi sırasında kadınlar tarafından protesto edildi.

Weinstein'a yönelik cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları ilk olarak 2017 yılının Ekim ayında, New York Times ve The New Yorker dergisinde yer almıştı. 67 yaşındaki ünlü yönetmen hakkında 80’den fazla kadın cinsel taciz ve tecavüz iddiasında bulundu.

Weinstein, 2006 ve 2013 yıllarında iki ayrı kadına şiddet kullanarak tecavüz etmekle suçlandı.