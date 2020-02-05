Harvey Weinstein’in çıplak fotoğrafları jüriye gösterildi

Yapımcı Harvey Weinstein’in yargılanmasına devam ediyor. 67 yaşındaki Weinstein’in New York’taki tecavüz davasında jüriye yapımcının beş tane çıplak fotoğrafı gösterildi. Mahkeme salonunda, jüri üyelerine, fotoğrafları izleyicilerin göremeyeceği şekilde incelemeleri söylendi. Reuters’a göre fotoğraflar 2018 yılında çekilmişti.

Fotoğrafların jüriye gösterilmesi kararı, Weinstein'ın 2013 yılında bir otel odasında tecavüz etmekle suçlandığı 34 yaşındaki Jessica Mann'ın cuma günü verdiği ifade üzerine alındı.

Mann, yapımcının "deforme olmuş" veya "interseks" olarak göründüğüne dair şaşırtıcı bir ifadede bulunmuştu. Mann, “Onu ilk kez tamamen çıplak gördüğümde belki de yanık kaynaklı olup olmadığını bilmediğim aşırı yara izi var. Testisleri yok ve vajinası varmış gibi görünüyordu” şeklinde ifade vermişti.

Savcıların fotoğrafları Mann'ın ifadesine dayanarak göstermiş olup olmadığı açık değilken, savunmanın, paylaşılan görsellere itiraz ettiği bildirildi.

Weinstein’in avukatı Donna Rotunno, mahkemede, fotoğrafların yapımcıyı utandırmaktan başka bir işe yaramadığını söyledi.