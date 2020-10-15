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Has Turizm iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve şube numaraları

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Has Turizm hem yurt içine hem de yurt dışına seyahat edebilirsiniz. Otobüs seferleri hakkında bilgi edinmek, bilet satın almak veya satın almış olduğunuz bilet bilgilerini değiştirmek gibi farklı işlemleriniz için gereksinim duyacağınız Has Turizm telefon numarası ve diğer iletişim bilgilerini bu yazıda topladık. İşte Has Turizm iletişim bilgileri...

Has Turizm iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve şube numaraları

İçindekiler

  • Has Turizm Müşteri Hizmetleri
  • Has Turizm Web Sitesi İşlemleri
  • Has Turizm Şikayet Hattı

Kara yolu ile seyahat etmeye karar verdiğinizde tercih edebileceğiniz firmalardan biri de Has Turizm'dir. Arzu ettiğiniz yere arzu ettiğiniz saatte ulaşmak için Has Turizm otobüs bileti satın alabilirsiniz. Satın aldığınız bilete dair tarih, saat, koltuk numarası gibi bilgileri değiştirmek, güzergahlar hakkında bilgi almak, biletinizi iptal etmek veya açığa almak isteyebilirsiniz. Yapmak istediğiniz tüm işlemlere dair kullanabileceğiniz çeşitli iletişim kanalları vardır. İşte değerlendirebileceğiniz Has Turizm iletişim yöntemleri...

Has Turizm Müşteri Hizmetleri

Has Turizm ile gerçekleştirmek istediğiniz tüm işlemlerde müşteri hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bunun için aramanız gereken numara 0850 755 04 27'dir. Bu numarayı aradığınızda direkt olarak müşteri temsilcisine aktarılırsınız. Talebinizi müşteri temsilcisine ilettiğinizde gerekli işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Has Turizm müşteri hizmetleri ile online ve yazılı olarak da iletişime geçebilirsiniz. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayarak her tür talebinizi müşteri hizmetlerine iletebilirsiniz.
Has Turizm müşteri hizmetlerine yazılı olarak talep iletmek için TIKLAYINIZ!

Has Turizm Web Sitesi İşlemleri

Has Turizm'in sunduğu hizmetlere dair tüm işlemlerinizi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için aşağıda paylaştığımız bağlantıya tıklayarak Has Turizm web sitesine gidebilirsiniz. Bilet satın alma, rezervasyon yapma, açık biletinizi sefere bağlama veya bileti iptal etme gibi çok çeşitli işlemleri aşağıda vermiş olduğumuz bağlantıları kullanarak yapabilirsiniz.
Has Turizm web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!
Yurt içi seyahat bileti satın almak veya rezervasyon yapmak için TIKLAYINIZ!
Rezervasyonunuzu iptal etmek veya sefere bağlamak, açık biletinizi sefere bağlamak, biletinizi açığa almak veya iptal etmek için TIKLAYINIZ!
Bilet satın aldığınızda veya rezervasyon yaptırdığınızda size verilen PNR No bilgisi oldukça önemlidir. Biletinize veya rezervasyonunuza dair yapmak istediğiniz işlemlerde bu bilgiyi belirtmeniz gerekeceği için PNR No'yu saklamalısınız.

Has Turizm Şube Telefonları

Has Turizm numarası esasen 0850 755 04 27'dir fakat bazen de Has Turizm'in şubelerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Şube bilgilerine ulaşmak için aşağıda verdiğimiz adresi ziyaret edebilirsiniz. İşlemlerinizin çoğunu bu şubelerle iletişim kurarak da halledebilirsiniz.
Has Turizm şube bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Has Turizm Mail Adresi

Has Turizm ile mail yoluyla iletişime geçmeyi tercih ederseniz de hasturizm@hasturizm.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Has Turizm Şikayet Hattı

Has Turizm'e şikayetlerinizi iletmek için öncelikle aşağıda paylaştığımız link üzerinden iletişim formu oluşturabilirsiniz. Alternatif olarak da Has Turizm çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.
Has Turizm iletişim formunu doldurmak için TIKLAYINIZ!

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