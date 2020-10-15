Has Turizm iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve şube numaraları

Kara yolu ile seyahat etmeye karar verdiğinizde tercih edebileceğiniz firmalardan biri de Has Turizm'dir. Arzu ettiğiniz yere arzu ettiğiniz saatte ulaşmak için Has Turizm otobüs bileti satın alabilirsiniz. Satın aldığınız bilete dair tarih, saat, koltuk numarası gibi bilgileri değiştirmek, güzergahlar hakkında bilgi almak, biletinizi iptal etmek veya açığa almak isteyebilirsiniz. Yapmak istediğiniz tüm işlemlere dair kullanabileceğiniz çeşitli iletişim kanalları vardır. İşte değerlendirebileceğiniz Has Turizm iletişim yöntemleri...

Has Turizm Müşteri Hizmetleri

Has Turizm ile gerçekleştirmek istediğiniz tüm işlemlerde müşteri hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bunun için aramanız gereken numara 0850 755 04 27'dir. Bu numarayı aradığınızda direkt olarak müşteri temsilcisine aktarılırsınız. Talebinizi müşteri temsilcisine ilettiğinizde gerekli işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Has Turizm müşteri hizmetleri ile online ve yazılı olarak da iletişime geçebilirsiniz. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayarak her tür talebinizi müşteri hizmetlerine iletebilirsiniz.

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