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Hasadı yapılmış yasal ekim alanında 475 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

30.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Samsun’da hasadı yapılmış yasal ekim alanında ekili 475 bin kök kenevir bitkisi ele içirilirken, olayla ilgili tarla sahibi jandarma tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinin Yörükler Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da hasadı yapılmış yasal ekim alanında ekili 475 bin kök kenevir bitkisi ele içirilirken, olayla ilgili tarla sahibi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinin Yörükler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda A.N.’ye (30) ait tarlada hasadı yapılmış yasak ekim alanında ekili 475 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili A.N. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ele geçen kenevir bitkileri jandarma tarafından sökülüp olay mahallinde yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan A.N. ifadesinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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