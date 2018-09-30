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Hasadın başladığı Oğuzlar'da üretici ceviz büyüklüğünden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'deki önemli üretim merkezlerinden Çorum'un Oğuzlar ilçesinde başlayan ceviz hasadında üretici, cevizin iriliğinden de veriminden de memnun - Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal: - "Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği ilçemizde geçen yılki hasatta ceviz adedi daha fazlaydı. Bu yıl ise sayı az olmasına karşın çok daha yüksek kaliteli ve büyük ebatlı ceviz elde ettik"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Türkiye'deki üretimin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde başlayan ceviz hasadı, ürünün verim ve kalitesi nedeniyle üreticiyi sevindiriyor.

İnce kabuğu, lezzeti ve verimliliği dolayısıyla "Oğuzlar-77" markasıyla ün yapan Oğuzlar cevizinin yeni mahsulünün kısa süre içinde tezgahlarda yerini alması bekleniyor.

Rekolte ve kalitesiyle bu yıl üreticisinin yüzünü güldüren ceviz, zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye ulaşabiliyor.

Yaklaşık 15 gün süren hasat sürecinde ceviz, dalından koparıldıktan sonra yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor. Geniş alanlara serilerek kurutulan ceviz, daha sonra paketlenerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl geçen yıla göre yüzde 10 artışla 22 bin ton civarında ceviz elde etmeyi beklediklerini söyledi.

Elde edilen mahsulün üreticinin yüzünü güldürdüğüne işaret eden Hantal, "Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği ilçemizde geçen yılki hasatta ceviz adeti daha fazla idi. Bu yıl ise sayı az olmasına karşın çok daha yüksek kaliteli ve büyük ebatlı ceviz elde ettik. Dolayısıyla üretici hasattan çok memnun. Sofralara geldiğinde tüketiciler de çok memnun olacak." dedi.

Bu yıl kış mevsiminin önceki yıllara göre daha hafif geçmesinin, ceviz rekoltesindeki kalite artışının en büyük nedenlerinden biri olduğuna dikkati çeken Hantal, mevsimsel etkilerden dolayı bu yıl hasadın yaklaşık 20 gün de erken başladığını aktardı.

Hantal, bu yıl toptan 27 liradan satılan Oğuzlar cevizinin kabuklu perakende fiyatının 35, iç cevizin ise 70 ile 80 lira arasında fiyatla vatandaşa sunulacağını kaydetti.

- "Hasadın büyük bölümü el emeği"

Hantal, titiz bir işçilik isteyen ceviz hasadında meyvenin aromasını bozmamak işin büyük bölümünü el işçiliği ile yaptıklarını söyledi.

Engebeli bir araziye sahip ilçede hasadın sırık ile yapıldığını anlatan Hantal, "Sırık ile yapılan hasatta ağacın filizlerine zarar verilirse bir sonraki yıl o ağaçtan verim alınamıyor. Cevizler makine yardımıyla yeşil kabuğundan ayıklanabilir ancak o zaman içine su kaçıyor ve aroması bozuluyor. Oğuzlar cevizinin lezzetinin bozulmaması için ayıklamayı da elle yapıyoruz. Ayıklanan cevizi uygun yere serip kurutuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "161 bin ceviz ağacımız var"

Hantal, birlik olarak geçen yıl ilçedeki ceviz ağaçlarının envanterini çıkarttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl itibarıyla 161 bin ceviz ağacımız vardı. 80 bin civarında da yetişmekte olan Oğuzlar cevizi fidanımız var. Bu rakamlar bu yıl biraz daha arttı. Arazimiz çok engebeli olduğu için yüz ölçümü olarak net bir alanımız olmamakla beraber, ağaç dikilebilecek her boş alana ceviz ağacı dikiyoruz. İlçemizde yaşayan her bir kişiye 41,8 ceviz ağacı düşüyor. Yetişkin bir ceviz ağacı yılda 35-40 kilogram arasında verim vermektedir."

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ceviz ceviz fidanı Ceviz Hasadı Çorum Oğuzlar Cevizi Oğuzlar-77

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