Hasadın başladığı Oğuzlar'da üretici ceviz büyüklüğünden memnun

Elde edilen mahsulün üreticinin yüzünü güldürdüğüne işaret eden Hantal, "Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği ilçemizde geçen yılki hasatta ceviz adeti daha fazla idi. Bu yıl ise sayı az olmasına karşın çok daha yüksek kaliteli ve büyük ebatlı ceviz elde ettik. Dolayısıyla üretici hasattan çok memnun. Sofralara geldiğinde tüketiciler de çok memnun olacak." dedi.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl geçen yıla göre yüzde 10 artışla 22 bin ton civarında ceviz elde etmeyi beklediklerini söyledi.

Rekolte ve kalitesiyle bu yıl üreticisinin yüzünü güldüren ceviz, zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye ulaşabiliyor.

Bu yıl kış mevsiminin önceki yıllara göre daha hafif geçmesinin, ceviz rekoltesindeki kalite artışının en büyük nedenlerinden biri olduğuna dikkati çeken Hantal, mevsimsel etkilerden dolayı bu yıl hasadın yaklaşık 20 gün de erken başladığını aktardı.

Hantal, bu yıl toptan 27 liradan satılan Oğuzlar cevizinin kabuklu perakende fiyatının 35, iç cevizin ise 70 ile 80 lira arasında fiyatla vatandaşa sunulacağını kaydetti.

- "Hasadın büyük bölümü el emeği"

Hantal, titiz bir işçilik isteyen ceviz hasadında meyvenin aromasını bozmamak işin büyük bölümünü el işçiliği ile yaptıklarını söyledi.

Engebeli bir araziye sahip ilçede hasadın sırık ile yapıldığını anlatan Hantal, "Sırık ile yapılan hasatta ağacın filizlerine zarar verilirse bir sonraki yıl o ağaçtan verim alınamıyor. Cevizler makine yardımıyla yeşil kabuğundan ayıklanabilir ancak o zaman içine su kaçıyor ve aroması bozuluyor. Oğuzlar cevizinin lezzetinin bozulmaması için ayıklamayı da elle yapıyoruz. Ayıklanan cevizi uygun yere serip kurutuyoruz." ifadelerini kullandı.