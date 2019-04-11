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HASAN AKGÜN: 4 BİN 459 SEÇMEN KAYDI GÜNCELLENMİŞTİR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:53 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'de usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün basın toplantısı düzenledi.  "10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA 'SEÇMEN MİSİN?' DİYE SORULDU" Akgün, "İstanbul seçimine gölge düşürmek amacıyla Büyükçekmece'de çeşitli şekilde senaryolar üretilmekte ve kullanılmak istenmektedir" dedi.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK, İSTANBUL(DHA)
31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'de usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün basın toplantısı düzenledi.

"10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA 'SEÇMEN MİSİN?' DİYE SORULDU"
Akgün, "İstanbul seçimine gölge düşürmek amacıyla Büyükçekmece'de çeşitli şekilde senaryolar üretilmekte ve kullanılmak istenmektedir" dedi. "4 günden bu yana binden fazla polis memurumuz sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlerine kadar vatandaşların kapılarını çalıyor" diyen Hasan Akgün, "2 yaşındaki çocuğun kimliğini isteyip, 10 yaşındaki çocuğa 'Seçmen misin?' diye sormak hangi hukuk hangi vicdanla bağdaştırılabilir? Ya da 18 yaşındaki ilk defa oy kullanılmış bir öğrencinin annesinden öğrencinin kimliğini isteyen polis, annesinin 'Kimlik çocuğumun yanında, okulda' demesi üzerine o çocuğun sahte seçmen olduğunu tutanağa yazması hangi hukukla bağdaştırabilir? O anneyi bu tutanağa imza atmaya zorlamak nasıl bir adalet ve hukuktur" ifadelerini kullandı.

"20-30 BİNLİ SEÇMEN HAREKETİ OLMAMIŞTIR"
Büyükçekmece'ye oy kaydırıldığı iddiaları üzerine elindeki seçmen çizelgesiyle konuşan Akgün, 2009 ile 2019 yılları arasında Büyükçekmece'deki seçmen sayılarını göstererek, “Nerede 24 bin artış? Bunu Sayın Mevlüt Uysal gelecek bize anlatacak" dedi.
Usulsüz seçmen kayıtları iddialarıyla ilgili olarak elindeki belgeleri gösteren Hasan Akgün, “4 bin 459 seçmen kaydı güncellenmiştir. Bin 964 kişi ilçe dışından gelen seçmendir. Bin 159 kişi ilçe dışına giden seçmendir. 745 kişi AK Parti ve CHP'nin itirazları üzerine silinmiş seçmendir. 591 kişi ise bir mahalleden öbür mahalleden adres değiştirmiştir. Dolayısıyla hiçbir şekilde Büyükçekmece'de 20 binli, 30 binli 40 binli bir seçmen hareketi olmamıştır" şeklinde konuştu.

"MİZAHLA UĞRAŞAN ARKADAŞLARIMIZ İÇİN GÜZEL BİR MALZEME OLDU"
Konuşması sırasında yanına 6 yaşındaki Atilla Burak Özdemir adlı çocuğu yanına çağıran Akgün, “Atilla bizim en küçük seçmenimiz. Polis kayıtlarında seçmen olarak yazılmaya çalışılıyor. Bunun gibi burada birçok vatandaş var" dedi.
Boş evlerdeki seçmen kayıtları iddiaları için Büyükçekmece'de oturan Metin Çağlayan adlı kişiyi de yanına çağıran Akgün, “Evlerini kentsel dönüşüme tabi tuttular. Ruhsatını aldılar. Bir arka mahallede dairesine taşınıyor. Bir sene sonra dairesi biteceği için ikametini oraya taşımıyor. Aynı mahalle olduğu için. Genel olarak kentsel dönüşümde vatandaş Büyükçekmece'de evini yıktığı zaman arka sokağa taşınıyorsa ikametini oraya taşımıyor. Hani o boş arsalar gösteriliyor ya, yıkılmış binalarda gösterilen adresten bir tane örnek sundum" diye konuştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akgün, Mevlüt Uysal'ın soyadlarına bakılarak seçmen düşürüldüğü yönündeki açıklamasıyla ilgili, “Benim adıma da bakarsanız benim o zaman Demokrat Parti'ye vermem lazım. Başında ak var. AK parti de olabilir. Bu tiyatrocular ve mizahla uğraşan arkadaşlarımız için güzel bir malzeme oldu" dedi.
Savcılıkta ifade verip vermediği yönündeki soruya ise Akgün, “İfade değil. Ben bilgilendirme için gitmiştim. Seçimden sonra, '10 gün sonra gel, bize bilgi ver' demişti. Bende dün gittim ve bilgilendirmemi yaptım" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Hasan Akgün konuşması
-Detaylar

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