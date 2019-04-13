Hasan Akgün'den Büyükçekmece açıklaması 

Gökhan ÇELİK- Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye binasında bazı milletvekilleri ile gazetecilere açıklama yaptı. Hasan Akgün, "Polislerin eline verilen 2007 yılının seçmen listeleriyle 5 gün boyunca gece gündüz binlerce Büyükçekmecelinin kapısı çalınarak sahte seçmen üretilmeye çalışıldı. Halk korkutuldu, tedirgin edildi. Hatta yüzlerce eve değişik ekiplerle 3-4 defa gidilerek bu insanlar aşırı derecede huzursuz edildi. Ömründe kapısında polis görmeyen, karakol kapısı nedir bilmeyen binlerce Büyükçekmeceli, 5 gün içinde evine arka arkaya 4-5 defa gelen polis ekiplerinden dolayı son derece rahatsız ve huzursuz edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLE GİTMEYİ HAZMEDEMİYORLAR"

Ardından konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ise, "13 gün geçti halen İstanbul seçimlerini tartıştırıyorlar. Herkes merak ediyor. Ne yapılmak isteniyor. İstanbul'da yapılmak istenen şey şu; seçimi kaybeden iktidar bloğu şapkadan tavşan çıkarmanın peşinde. Bütün dertleri bu. Seçimle gitmeyi hazmedemiyorlar. Şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de Maltepe ve Büyükçekmece'den yola çıkarak, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) teslim etmemenin bir yolunu bulabilir miyiz?' hesabındalar. Ama Büyükçekmece ve Maltepe'den tavşan çıkmaz. Bu iş bitti sandık bağlandı, inşallah mazbatalarımızı da alacağız. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı'dır. Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı'dır, Ali Kılıç ise Maltepe Belediye Başkanı'dır" diye konuştu.