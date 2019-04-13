HABER

Hasan Akgün'den Büyükçekmece açıklaması 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:07 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye binasında bazı milletvekilleri ile gazetecilere açıklama yaptı.

Hasan Akgün'den Büyükçekmece açıklaması 

Gökhan ÇELİK- Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye binasında bazı milletvekilleri ile gazetecilere açıklama yaptı. Hasan Akgün, "Polislerin eline verilen 2007 yılının seçmen listeleriyle 5 gün boyunca gece gündüz binlerce Büyükçekmecelinin kapısı çalınarak sahte seçmen üretilmeye çalışıldı. Halk korkutuldu, tedirgin edildi. Hatta yüzlerce eve değişik ekiplerle 3-4 defa gidilerek bu insanlar aşırı derecede huzursuz edildi. Ömründe kapısında polis görmeyen, karakol kapısı nedir bilmeyen binlerce Büyükçekmeceli, 5 gün içinde evine arka arkaya 4-5 defa gelen polis ekiplerinden dolayı son derece rahatsız ve huzursuz edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLE GİTMEYİ HAZMEDEMİYORLAR"
Ardından konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ise, "13 gün geçti halen İstanbul seçimlerini tartıştırıyorlar. Herkes merak ediyor. Ne yapılmak isteniyor. İstanbul'da yapılmak istenen şey şu; seçimi kaybeden iktidar bloğu şapkadan tavşan çıkarmanın peşinde. Bütün dertleri bu. Seçimle gitmeyi hazmedemiyorlar. Şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de Maltepe ve Büyükçekmece'den yola çıkarak, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) teslim etmemenin bir yolunu bulabilir miyiz?' hesabındalar. Ama Büyükçekmece ve Maltepe'den tavşan çıkmaz. Bu iş bitti sandık bağlandı, inşallah mazbatalarımızı da alacağız. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı'dır. Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı'dır, Ali Kılıç ise Maltepe Belediye Başkanı'dır" diye konuştu.

"YSK BU TUZAĞA DÜŞMZE, DÜŞMEMELİDİR"
Seçmen kütüğünde usulsüzlük yapıldığı iddialar üzerine de konuşan Tezcan, "Yü ksek Seçim Kurulu (YSK) bu tuzağa, düşmez, düşmemelidir. Çünkü YSK'nın daha önce verdiği karar var. Diyor ki, 'kütükler bir kere kesinleştikten sonra, seçim bittiğinde bir daha o kütüğü tartışmam'. Çok net. Bu kütükler 4 Ocak'ta çıktı. İtirazlar da yapıldı ve kütükler 31 Ocak tarihinde kesinleşti. 'O tarihten sonra seçmen kütüğü üzerinde bir işlem yapamazsın diyor' YSK" dedi.

"15 BİN OY FARKINI KAPATAMIYORLAR"
Tezcan son olarak, "Şimdi Maltepe'de sayımı geciktirmeye çalışıyorlar. Sayılan her sandıkta sonuç değişmiyor. 15 bin farkı kapatamıyorlar. Kapatmaları da mümkün değil. En son dün akşam hakim, YSK'nın talimatı doğrultusunda yeni masalar kuruyor. Sayımı hızlandırmak için, AK Parti İlçe Başkanı, MHP İlçe Başkanı yanlarına aldıkları partililerle sayım yapılan yeri basıp kavga çıkarıyorlar. Heyetin çalışmasını engelliyorlar. Bunu ben uydurmuyorum. İlçe Seçim Kurulu hakimlerinin tuttuğu resmi tutanaklarda var bu" şeklinde konuştu.

Hasan Akgün'den Büyükçekmece açıklaması Hasan Akgün'den Büyükçekmece açıklaması Hasan Akgün'den Büyükçekmece açıklaması

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Bakan Selçuk: “Türkiye’de çocuklarımızın bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız var”Bakan Selçuk: “Türkiye’de çocuklarımızın bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız var”
Basketbol maçında pembe top ile kansere dikkat çekildiBasketbol maçında pembe top ile kansere dikkat çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.