MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo ile yollar ayrıldı! Yayınevlerinden açıklama

Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo ile yollar ayrıldı! Yayınevlerinden açıklama

10.12.2020 16:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo ile yollar ayrıldı! Yayınevlerinden açıklama

Edebiyat dünyasında geçmişte yaşanan taciz vakaları yeniden gündeme geldi. Çok sayıda kadın kendilerini taciz eden ünlü erkek yazarları ifşa etmeye başladı. Bu süreçte gözler yayınevlerine çevrildi. İletişim Bora Abdo ile Everest ise Hasan Ali Toptaş ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın taciz ettiği kadınların konuyu gündeme getirmesinin ardından edebiyat dünyasındaki diğer vakalar da gün ışığına çıkmaya başladı.

Yazar Pelin Buzluk'un Toptaş açıklamasının ardından, yazar Aslı Tohumcu da yazar Bora Abdo tarafından taciz edildiğini açıkladı.

ASLI TOHUMCU: HASAN ALİ TOPTAŞ YALNIZ DEĞİL, BORA ABDO VAR

Yazar Aslı Tohumcu, yazar Bora Abdo'nun taciziyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Hasan Ali Toptaş da yalnız değil tabii. Bora Abdo var. Beni arkadaşımdan ayırıp taksime atlamasıyla gelişen bir olay. Ben de büyüdüm, kadınlarla sarmalandım iyice. Konuşabiliyorum. Herkes konuşsun. Bizim korkacak bir şeyimiz yok!" dedi.

Toptaş ve Abdo'nun çalıştıkları yayınevleri ise taciz gündemine ilişkin açıklamada bulundular.

EVEREST'İN AÇIKLAMASI TATMİN ETMEDİ

Toptaş'ın yayınevi Everest sosyal medya hesabından dün bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Everest Yayınları, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, "Yayınevimizin yazarlarından Hasan Ali Toptaş ile ilgili açıklamaları hassasiyetle takip ediyoruz. Mağduriyetlerin dile getirilmesini önemsiyoruz. Koşulsuz, amasız olarak kimden gelirse gelsin her türlü tacizin karşısındayız. Süreci bu anlayışla değerlendirmekte olduğumuzu saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Everest yayınevinin açıklaması başta kadınlar olmak üzere, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Eleştiride bulunanlar açıklamanın tatmin edici olmadığını vurguladı.

YENİ AÇIKLAMA: YOLLARIMIZI AYIRDIK

Everest Yayınevi daha sonra yeni bir açıklamada bulundu.

Yayınevi bu kez Toptaş ile yollarını ayırdıklarını belirterek, "Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İLETİŞİM: İLİŞKİMİZİ SONLANDIRDIK

İletişim Yayınları, sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada, "İletişim Yayınları olarak, maruz bırakıldıkları gayriinsani davranış, zorbalık ve tacize karşı yazarlarımız Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’yla beraberiz. Bora Abdo ile olan yayın ilişkimizi sona erdirdiğimizi okurlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
Bergen filminden yeni haber! Sanıldığı gibi olmayacakBergen filminden yeni haber! Sanıldığı gibi olmayacak
Hamilelik yaradı! Açıldıkça açıldıHamilelik yaradı! Açıldıkça açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'dan Derin'e büyük şok

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'dan Derin'e büyük şok

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

İlginizi Çekebilir

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Sosyal medyada dalga konusu oldu! 'Hakan Altun'la takılınca...'

Sosyal medyada dalga konusu oldu! 'Hakan Altun'la takılınca...'

Diğer Haberler

‘Küçük Dev Kadın Dilber Ay’ın çekimleri Adana’da başladı

Çekimler başladı! Çocukluğunu o oynuyor...

Atatürk'ü Fikret Kuşkan canlandıracak

Atatürk'ü Fikret Kuşkan canlandıracak

Bergen filminden yeni haber! Sanıldığı gibi olmayacak

Bergen filminden yeni haber! Sanıldığı gibi olmayacak

Spotify 2020'nin en çok dinlenenlerini açıkladı

Spotify 2020'nin en çok dinlenenlerini açıkladı

Netflix dizisi ülkeyi karıştırdı

Netflix dizisi ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize'

Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.