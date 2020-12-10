Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo ile yollar ayrıldı! Yayınevlerinden açıklama

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın taciz ettiği kadınların konuyu gündeme getirmesinin ardından edebiyat dünyasındaki diğer vakalar da gün ışığına çıkmaya başladı.
Yazar Pelin Buzluk'un Toptaş açıklamasının ardından, yazar Aslı Tohumcu da yazar Bora Abdo tarafından taciz edildiğini açıkladı.
Yazar Aslı Tohumcu, yazar Bora Abdo'nun taciziyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Hasan Ali Toptaş da yalnız değil tabii. Bora Abdo var. Beni arkadaşımdan ayırıp taksime atlamasıyla gelişen bir olay. Ben de büyüdüm, kadınlarla sarmalandım iyice. Konuşabiliyorum. Herkes konuşsun. Bizim korkacak bir şeyimiz yok!" dedi.
Toptaş ve Abdo'nun çalıştıkları yayınevleri ise taciz gündemine ilişkin açıklamada bulundular.
Toptaş'ın yayınevi Everest sosyal medya hesabından dün bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
Everest Yayınları, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, "Yayınevimizin yazarlarından Hasan Ali Toptaş ile ilgili açıklamaları hassasiyetle takip ediyoruz. Mağduriyetlerin dile getirilmesini önemsiyoruz. Koşulsuz, amasız olarak kimden gelirse gelsin her türlü tacizin karşısındayız. Süreci bu anlayışla değerlendirmekte olduğumuzu saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.
Everest yayınevinin açıklaması başta kadınlar olmak üzere, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Eleştiride bulunanlar açıklamanın tatmin edici olmadığını vurguladı.
Everest Yayınevi daha sonra yeni bir açıklamada bulundu.
Yayınevi bu kez Toptaş ile yollarını ayırdıklarını belirterek, "Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.
İletişim Yayınları, sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada, "İletişim Yayınları olarak, maruz bırakıldıkları gayriinsani davranış, zorbalık ve tacize karşı yazarlarımız Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’yla beraberiz. Bora Abdo ile olan yayın ilişkimizi sona erdirdiğimizi okurlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
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