Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo ile yollar ayrıldı! Yayınevlerinden açıklama

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın taciz ettiği kadınların konuyu gündeme getirmesinin ardından edebiyat dünyasındaki diğer vakalar da gün ışığına çıkmaya başladı.

Yazar Pelin Buzluk'un Toptaş açıklamasının ardından, yazar Aslı Tohumcu da yazar Bora Abdo tarafından taciz edildiğini açıkladı.

ASLI TOHUMCU: HASAN ALİ TOPTAŞ YALNIZ DEĞİL, BORA ABDO VAR

Yazar Aslı Tohumcu, yazar Bora Abdo'nun taciziyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Hasan Ali Toptaş da yalnız değil tabii. Bora Abdo var. Beni arkadaşımdan ayırıp taksime atlamasıyla gelişen bir olay. Ben de büyüdüm, kadınlarla sarmalandım iyice. Konuşabiliyorum. Herkes konuşsun. Bizim korkacak bir şeyimiz yok!" dedi.

Toptaş ve Abdo'nun çalıştıkları yayınevleri ise taciz gündemine ilişkin açıklamada bulundular.

EVEREST'İN AÇIKLAMASI TATMİN ETMEDİ

Toptaş'ın yayınevi Everest sosyal medya hesabından dün bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Everest Yayınları, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, "Yayınevimizin yazarlarından Hasan Ali Toptaş ile ilgili açıklamaları hassasiyetle takip ediyoruz. Mağduriyetlerin dile getirilmesini önemsiyoruz. Koşulsuz, amasız olarak kimden gelirse gelsin her türlü tacizin karşısındayız. Süreci bu anlayışla değerlendirmekte olduğumuzu saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.