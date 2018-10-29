Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi açıldı

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin ve Balkanlar'ın en büyük interaktif çocuk müzesi olarak nitelenen Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, törenle açıldı.

Açılışta, Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Belediye Çocuk Korosu mini konser verdi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Edirne Valisi Günay Özdemir, törende, Edirne'nin dünya medeniyetinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Edirne'nin "huzur kenti" olduğunu belirten Özdemir, "Birlikte yaşamayı, birlikte nasıl yaşanacağını Edirne'ye geldiğinizde ve Edirne'de yaşadığınızda öğreniyorsunuz. Edirne'yi anlamanız için Edirne'yi Edirneliler'le yaşamanız lazım. Edirne bana çok şey kattı. Bundan sonra Edine'ye vefa borcum var. Hakkınızı helal edin." dedi.

Açılışını yapacakları müzenin çocukların okul dışında bilgi edinmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Özdemir, "Eğitim hayat boyu her alanda yapılması gerekir. Bugün çocuklarımızın gelecek yüzyıllara hazırlanması konusunda, ülkeyi yönetecek nesillerin daha iyi yetişmesi anlamında çok önemli bir faaliyeti hep birlikte açacağız." şeklinde konuştu.