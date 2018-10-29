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Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Günay Özdemir: - "Bugün çocuklarımızın gelecek yüzyıllara hazırlanması konusunda, ülkeyi yönetecek nesillerin daha iyi yetişmesi anlamında çok önemli bir faaliyeti hep birlikte açacağız" - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: - "Burası bir dinozor parkı değil, bir park değil. Burası öğrencilerimizin okul dışında da öğrenmelerini sağlayan, çocuklarımıza dünyanın oluşumundan bugüne kadar canlı yaşamını öğreten interaktif ve evrensel çocuk müzesi"

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin ve Balkanlar'ın en büyük interaktif çocuk müzesi olarak nitelenen Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, törenle açıldı.

Açılışta, Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Belediye Çocuk Korosu mini konser verdi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Edirne Valisi Günay Özdemir, törende, Edirne'nin dünya medeniyetinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Edirne'nin "huzur kenti" olduğunu belirten Özdemir, "Birlikte yaşamayı, birlikte nasıl yaşanacağını Edirne'ye geldiğinizde ve Edirne'de yaşadığınızda öğreniyorsunuz. Edirne'yi anlamanız için Edirne'yi Edirneliler'le yaşamanız lazım. Edirne bana çok şey kattı. Bundan sonra Edine'ye vefa borcum var. Hakkınızı helal edin." dedi.

Açılışını yapacakları müzenin çocukların okul dışında bilgi edinmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Özdemir, "Eğitim hayat boyu her alanda yapılması gerekir. Bugün çocuklarımızın gelecek yüzyıllara hazırlanması konusunda, ülkeyi yönetecek nesillerin daha iyi yetişmesi anlamında çok önemli bir faaliyeti hep birlikte açacağız." şeklinde konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise bugünün çocukları, yarının büyükleri için tarihi bir müze açıldığını ifade etti.

Sosyal demokrat belediyelerin geleceğe ve insana yatırım yaptığını aktaran Gaytancıoğlu, müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Burası bir dinozor parkı değil"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da açılışını yaptıkları müzede, çocuklar okulun dışında görerek, dokunarak ve yaşayarak öğreneceklerini belirtti.

Açılışını yaptıkları müzenin bir çocuk parkı olmadığını vurgulayan Gürkan, "Burası bir dinozor parkı değil, bir park değil. Burası öğrencilerimizin okul dışında da öğrenmelerini sağlayan, çocuklarımıza dünyanın oluşumundan bugüne kadar canlı yaşamını öğreten interaktif ve evrensel çocuk müzesi. Bu müze çocuklarımıza, cumhuriyetin çocuklarına armağan olsun." dedi.

Gürkan, çocukların bu müzede aldıkları eğitimlerle sadece birbirleriyle değil uluslararası düzeyde rakipleriyle yarışacak duruma geleceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nin açılışı yapıldı.

PARTNERMelez olmanın güzelliğini gözler önüne seren 15 kişiMelez olmanın güzelliğini gözler önüne seren 15 kişi
/fotoğraflarla// Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışı için tören alanında/fotoğraflarla// Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışı için tören alanında
Piknik alanlarından açılışı izledilerPiknik alanlarından açılışı izlediler
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