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  4. Hasan Can'da damga vuran altına yapma itirafı! Herkes şaştı kaldı

Hasan Can'da damga vuran altına yapma itirafı! Herkes şaştı kaldı

17.01.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da başlayan Konuşanlar programına şimdilerde Exxen platformunda devam eden Hasan Can Kaya'nın yeni bölümün son tanıtımında güldüren bir olay yaşandı. Sevgilisiyle anısını anlatan kadın seyirci, altına kaçırdığı anısıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Hasan Can'da damga vuran altına yapma itirafı! Herkes şaştı kaldı

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, sorduğu sorularla izleyicileri hem güldürüp hem terletiyor. Programın son bölüm tanıtımında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

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Bir s.çma hikayesi anlatan kadın konuk, "Benim bir ilişkim vardı. Bir mekana gittik, ne buluyorsam içiyorum... Eve gittik, uyuduk yani... Kalktığımda çocuk yanımda yoktu.

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Bir hışımla içeri gitttim, koltukta uyuyor! Dedim ki, 'Sen nerdesin? Niye yanımdan kalktın?', çocuk bana dedi ki, 'Cansu bütün gece yatağa işemişsin.'

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Hikayenin ardından stüdyodaki herkes şaşkına dönerken, Hasan Can, kadın konuğuna 'sidikli' diye sataşmadan edemedi.

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