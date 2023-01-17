Hasan Can'da damga vuran altına yapma itirafı! Herkes şaştı kaldı

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, sorduğu sorularla izleyicileri hem güldürüp hem terletiyor. Programın son bölüm tanıtımında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Bir s.çma hikayesi anlatan kadın konuk, "Benim bir ilişkim vardı. Bir mekana gittik, ne buluyorsam içiyorum... Eve gittik, uyuduk yani... Kalktığımda çocuk yanımda yoktu.

Bir hışımla içeri gitttim, koltukta uyuyor! Dedim ki, 'Sen nerdesin? Niye yanımdan kalktın?', çocuk bana dedi ki, 'Cansu bütün gece yatağa işemişsin.'

Hikayenin ardından stüdyodaki herkes şaşkına dönerken, Hasan Can, kadın konuğuna 'sidikli' diye sataşmadan edemedi.





