Hasan Can Kaya'dan samimi sözler: İkiyüzlü topluluklarda fantezi yadırganır

Exxen'de program yapan Hasan Can Kaya, Ferit Ömeroğlu’nın YouTube programına konuk oldu.

Çok çalıştığını ve yıllar sonra ün kazandığını söyleyen Hasan Can Kaya, ‘’Ben infulencer değilim. Ünlü olmamın nedeni bir ideal yaratmak. Biçare bir popülerlik istemiyorum. Gündemde olayım da nasıl olursa olsun diye düşünmüyorum’’ dedi.

Ünlü isim en çok hayır dediği şeyi de açıkladı. Hasan Can Kaya bu konuda "Turneye gittiğim yerlerde sofralara sanırım. Torbacı gibi göründüğümden ölümüne alemci olduğum sanılıyor. O davetlere hayır dedim" yorumunda bulundu.

"TİKTOK'U CİDDİYE ALMAYA KARAR VERDİM"

‘Konuşanlar’ programına başlamadan önce dijital medya hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen komedyen Hasan Can Kaya, “Troll’ün ve linç edilmenin ne olduğunu bilmiyordum, yaşayarak öğrendim. TikTok’un izlenme sayılarına ise hiç dikkat etmiyordum. Bir gün baktığımda bir milyon izlendiğimizi gördüm ve TikTok’u ciddiye alma kararı aldım" diyerek anılarını paylaştı.

Hasan Can Kaya açıklamasının devamında "Hayat benim için gri. Bizim fantezi sorusu oradan geliyor. Mesela ikiyüzlü topluluklarda fantezi yadırganır. Bir insanın fantezisi olması onu daha karanlık biri yapmaz. Benim hayata bakışım böyle gri. Uygulamalarım da böyle" dedi.



