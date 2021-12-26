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Hasan Can Kaya'dan samimi sözler: İkiyüzlü topluluklarda fantezi yadırganır

26.12.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde RTÜK tarafından ceza almasıyla gündeme gelen Hasan Can Kaya samimi açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı'nın kendisini özel uçakla görüşmek için aldırdığını söyleyen Kaya samimi açıklamalar yaptı. Hasan Can Kaya "Torbacı gibi göründüğümden ölümüne alemci olduğum sanılıyor" dedi.

Hasan Can Kaya'dan samimi sözler: İkiyüzlü topluluklarda fantezi yadırganır

Exxen'de program yapan Hasan Can Kaya, Ferit Ömeroğlu’nın YouTube programına konuk oldu.

Çok çalıştığını ve yıllar sonra ün kazandığını söyleyen Hasan Can Kaya, ‘’Ben infulencer değilim. Ünlü olmamın nedeni bir ideal yaratmak. Biçare bir popülerlik istemiyorum. Gündemde olayım da nasıl olursa olsun diye düşünmüyorum’’ dedi.

Ünlü isim en çok hayır dediği şeyi de açıkladı. Hasan Can Kaya bu konuda "Turneye gittiğim yerlerde sofralara sanırım. Torbacı gibi göründüğümden ölümüne alemci olduğum sanılıyor. O davetlere hayır dedim" yorumunda bulundu.

"TİKTOK'U CİDDİYE ALMAYA KARAR VERDİM"

‘Konuşanlar’ programına başlamadan önce dijital medya hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen komedyen Hasan Can Kaya, “Troll’ün ve linç edilmenin ne olduğunu bilmiyordum, yaşayarak öğrendim. TikTok’un izlenme sayılarına ise hiç dikkat etmiyordum. Bir gün baktığımda bir milyon izlendiğimizi gördüm ve TikTok’u ciddiye alma kararı aldım" diyerek anılarını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Hasan Can Kaya açıklamasının devamında "Hayat benim için gri. Bizim fantezi sorusu oradan geliyor. Mesela ikiyüzlü topluluklarda fantezi yadırganır. Bir insanın fantezisi olması onu daha karanlık biri yapmaz. Benim hayata bakışım böyle gri. Uygulamalarım da böyle" dedi.


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