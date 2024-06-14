MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

14.06.2024 09:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Kaya tarafından alıkonuldu. Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp “Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” ihbarı üzerine Beşiktaş polisi harekete geçti. Hasan Can Kaya emniyete götürüldü.

Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Konuşanlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Can Kaya hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı alıkoyduğu ortaya çıktı.

İddialara göre olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı.

AW227318_02

ÜNLÜ KOMEDYEN EVDEN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ İDDİASI

Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da “bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor” dedi.

AW227318_01

BEŞİKTAŞ POLİSİ GENÇ KIZI EVDEN KURTARDI

Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi. Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, Nazlıcan A.‘yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.

AW227318_05

“BENİMLE YAKINLAŞMAK İSTEDİ”

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evden çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti.

GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA KAYA SERBEST KALDI

Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesini savcılığa aktardı. Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahliye oldu! 'Dilan' diyerek bağıra bağıra ağladıTahliye oldu! 'Dilan' diyerek bağıra bağıra ağladı
Delikanlı oldu! Oğullarının son hali şaşırttıDelikanlı oldu! Oğullarının son hali şaşırttı
Gözler onu aradı ama yoktu! Tören izni çıkmadıGözler onu aradı ama yoktu! Tören izni çıkmadı
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya
En Çok Okunan Haberler
Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtıyordu! Ünlü isim 'mesajları' yüzünden kocası tarafından öldürüldü: O sırada evde 3 çocuğu da vardı

Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtıyordu! Ünlü isim 'mesajları' yüzünden kocası tarafından öldürüldü: O sırada evde 3 çocuğu da vardı

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi!

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.