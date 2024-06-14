Hasan Can Kaya hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü! Yayında dikkat çeken açıklamalar: "Çelişkili bir durum"

Komedyen Hasan Can Kaya'nın genç bir kadını evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.

Kaya, sosyal medyadan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Ünlü komedyen, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek yasal haklarını kullanacağını söyledi.

Yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Arkadaşlar itibar suikastı var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim. Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. "



HERHANGİ BİR İŞLEM YOK

Gündeme bomba gibi düşen olaydan sonra bir açıklamada tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu'ndan geldi. Canlı yayına katılan Tosunoğlu, " Bu tamamen bir itibar suikastı" ifadelerini kullandı.

Tosunluğu, sözlerine şöyle devam etti:

"Emniyet kaynaklarımızla görüştük. Hasan Can Kaya hakkında gözaltı işlemi yok, herhangi bir işlem yok. Emniyette ve savcılıkta bu konuyla ilgili herhangi bir kayıt yok, şikayet yok, şikayetçi yok. Hanımefendi arkadaşlarına canlı konum attığını söylüyor. Saat 4'e kadar neden beklemiş. Bunlar hep çelişkili... Bu durum tamamen hayal ürünüdür."





