MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü! Yayında dikkat çeken açıklamalar: "Çelişkili bir durum"

Hasan Can Kaya hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü! Yayında dikkat çeken açıklamalar: "Çelişkili bir durum"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 14:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedyen Hasan Can Kaya'nın genç bir kadını evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öne sürülmüştü. İddiaları yalanlayan Kaya, yasal haklarını kullanacağını duyurdu. Konu ile ilgili bir açıklama da Devrim Tosunoğlu'ndan geldi. Tosunoğlu, "Hasan Can Kaya hakkında gözaltı işlemi yok, herhangi bir işlem yok" dedi.

Hasan Can Kaya hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü! Yayında dikkat çeken açıklamalar: "Çelişkili bir durum"

Komedyen Hasan Can Kaya'nın genç bir kadını evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.

HASAN CAN KAYA11

Kaya, sosyal medyadan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Ünlü komedyen, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek yasal haklarını kullanacağını söyledi.

Yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Arkadaşlar itibar suikastı var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim. Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. "

devrim
HERHANGİ BİR İŞLEM YOK

Gündeme bomba gibi düşen olaydan sonra bir açıklamada tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu'ndan geldi. Canlı yayına katılan Tosunoğlu, " Bu tamamen bir itibar suikastı" ifadelerini kullandı.

hasancan56

Tosunluğu, sözlerine şöyle devam etti:

"Emniyet kaynaklarımızla görüştük. Hasan Can Kaya hakkında gözaltı işlemi yok, herhangi bir işlem yok. Emniyette ve savcılıkta bu konuyla ilgili herhangi bir kayıt yok, şikayet yok, şikayetçi yok. Hanımefendi arkadaşlarına canlı konum attığını söylüyor. Saat 4'e kadar neden beklemiş. Bunlar hep çelişkili... Bu durum tamamen hayal ürünüdür."

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!
Etek giymesiyle gündemdeydi! Alişan'a sert çıktı! 'Biz de seni gördük'Etek giymesiyle gündemdeydi! Alişan'a sert çıktı! 'Biz de seni gördük'
Kırmızı elbisesi ile oturarak poz verdi! "Her yerinde dekolte var"Kırmızı elbisesi ile oturarak poz verdi! "Her yerinde dekolte var"
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya
En Çok Okunan Haberler
Bir istifa daha geldi! Bir yılda 9. oldu

Bir istifa daha geldi! Bir yılda 9. oldu

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

Yeni düzenleme yolda: Vergi iddialarına yenisi eklendi! Kuryeler, yurt dışı çıkış harcı... 150 TL'den 1500 TL'ye yükseliyor!

Yeni düzenleme yolda: Vergi iddialarına yenisi eklendi! Kuryeler, yurt dışı çıkış harcı... 150 TL'den 1500 TL'ye yükseliyor!

Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildi

Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildi

Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti!

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.