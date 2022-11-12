Hasan Can Kaya ile 'Konuşanlar'a damga vuran oryantal Arzu! Can Yaman ile anısı şaşkına çevirdi: Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, sorduğu sorularla izleyicileri hem güm güldürüp hem terletiyor. Programın son bölümünde konuğuna gidip 'Dansöz müsün?' sorusu soran Hasan Can, 'Evet' yanıtını alınca stüdyoda kahkahalar koptu.

Mikrofonun Arzu'ya uzatan Hasan Can, genç kadına çalıştığı yeri sorup, sıçış hikayesi ya da fantezisini sordu.

Sıçma hikayesini anlatan Arzu, "Bir gün kız arkadaşımla kulübe gittik. Kafam baya güzel oldu. Sonra gözümü bir açtım ki koridorda biri almış beni kucağına... O kişi Can Yaman. Kız arkadaşım bana sonradan anlatıyor. Can Yaman beni bir yandan kusturmaya çalışıyor, Anıl Tetik var o da su atıyor suratıma. Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana. Ben kötü bir haldeydim...



Beni oradan çıkarmış, arabasına bindiriyor ve evimize getiriyor. Kanepeye yatırıyor ve gidiyor." demesi üzerine bir sessizlik oldu ve ardından herkes kahkaha attı.

'Adama karizma yapmak için gelmişsin' diyen Hasan Can, 'Para versen ayarlayamazsın' diyerek durumu ti'ye aldı.





