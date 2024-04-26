Hasan Can Kaya Konuğunun dövme yaptırdığı yeri tahmin etti! Sibel Kekilli benzetmesi olay oldu

Konuşanlar programıyla ünlenen ve kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine sahip olmayı başaran Hasan Can Kaya, programda verdiği tepkilerle adından söz ettiriyor.

Kaya, bu kez programına katılan bir konuğun dövme yaptırdığı yeri tahmin etmeye çalıştı. Tahmini doğru çıkan Kaya'nın Sibel Kekilli benzetmesi ise olay oldu.

"STÜDYOYA MI GELMİŞTİN"

Kaya, kolunda dövme olan genç bir kadına dönüp "Şurada güzel bir kız var. Senin vücudunda da dövme var demi" dedi.

Evet yanıtını alan ünlü komedyen bu sefer de konuğuna yanıt olarak şunu söyledi:

"Kalçanın üstünde var demi, Sibel Kekilli ben anlarım."

Konuk, 'Saçlarımı koyu kahverengi hayal et beni hatırlamadın mı?' sorusuna Kaya, "Stüdyoya mı gelmiştin?" cevabını verince "Hayır dışarıdan" yanıtını aldı. Kaya, "Dövmeyi oradan mı bildim acaba" deyince stüdyodakiler kahkahalara boğuldu.





