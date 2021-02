Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinden ilk kareler paylaşıldı! İşte Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisinin oyuncu kadrosu

Çok yakında dijital platform Exxen’de yayınlanmaya başlayacak olan Hasan Can Kaya’nın ilk dizisi Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinin çekimleri devam ediyor.



Exxen'in Hap Yapım imzalı Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinin yönetmenliğini Sultan San ve Nezih Helvacıoğlu paylaşıyor.

Başrollerini Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan ve Ezgi Gör’ün paylaştığı ‘’Bir Yeraltı Sit-com’u’’ ‘nda İstanbul’un Güngören semtinde dar gelirli ailesiyle yaşayan ve günün birinde komedyen olmak isteyen Hasan Can Kaya’nın gerçek hayat hikayesinden uyarlanan komik hikayesi anlatılıyor.



Dizide Hasan Can Kaya'nın annesini usta oyuncu Günay Karacaoğlu, babasını Tuna Orhan, kardeşini Ezgi Gör, sevgilisini ise Lara Domaç canlandıracak.