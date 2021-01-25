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Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanacak olan dizisinin çekimleri başladı! İşte oyuncu kadrosu

25.01.2021 23:21 | Son Güncelleme:
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Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanacak olan dizisinin çekimleri başladı! İşte oyuncu kadrosu

Konuşanlar ile ünlenen Hasan Can Kaya'nın Exxen için hazırladığı Bir Yeraltı Sit-Com'u isimli dizinin çekimleri başladı.

YouTube'da yayınlandığı 'Konuşanlar' programı ile kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformuna transfer olmuştu. Hasan Can Kaya Konuşanlar programının ardından şimdi de yeni dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Hasan Can Kaya'nın başrolde oynadığı dizinin adı Bir Yeraltı Sit-Com'u olarak belirlendi. Kaya'nın yazıp başrolünü oynayacağı diziyi aynı zamanda sevgilisi olan Sultan San yönetecek.

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Çekimleri başlayan dizide Hasan Can Kaya'nın annesini usta oyuncu Günay Karacaoğlu, babasını Tuna Orhan, kardeşini Ezgi Gör, sevgilisini ise Lara Domaç canlandıracak.

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