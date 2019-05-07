Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar

İSTANBUL (AA) - Bir internet sitesindeki yazısında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan gazeteci Hasan Cemal'in 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına, cezanın 3 bin 360 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmedildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Cemal ve avukatı Fikret İlkiz katıldı.

Esas hakkında mütalaaya karşı beyanı sorulan Hasan Cemal, Türkiye'nin bugün demokrasi, hukuk ve özgürlük açısından büyük bir çöküş yaşadığını öne sürerek, "75 yaşında, 50 yıllık bir gazetecinin burada 'terör örgütü propagandası'yla yargılanıyor olması da, bu çöküşün hazin fotoğraf karelerinden biridir. Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman propaganda yazarı olmadım ve her zaman barışı savundum. Kürt sorunuyla ilgili dört kitap, binlerce yazı yazdım. Hepsinde barış vardır." dedi.

Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüğe çok uzak bir ülke olduğunu savunan Cemal, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararıyla ilgili, "Demokrasi tabutuna çakılan son çividir." ifadesini kullandı.