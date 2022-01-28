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Hasan Denizyaran kimdir, aslen nereli? Yalnız Kurt dizisi Altay Kurtoğlu karakteri Hasan Denizyaran kaç yaşında, sevgilisi kim?

28.01.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Yalnız Kurt dizisinde Altay Kurtoğlu karakterini canlandıracak olan Hasan Denizyaran'ın hayatı, yaşı ve memleketi gibi konular merak konusu oldu. Peki Hasan Denizyaran kimdir, aslen nereli? Yalnız Kurt'un Altay karakteri Hasan Denizyaran kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte ünlü ismin hayatı ve merak edilenler...

Hasan Denizyaran kimdir, aslen nereli? Yalnız Kurt dizisi Altay Kurtoğlu karakteri Hasan Denizyaran kaç yaşında, sevgilisi kim?

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ve ATV ekranlarından yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi için geri sayım sona eriyor. Başarılı oyuncu Hasan Denizyaran dizide Altay karakterine hayat verecek. Peki aksiyon sahneleriyle dikkat çekecek olan dizide Altay'ı canlandıran Hasan Denizyaran kimdir?

HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

26 Mayıs 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini de İzmir'de tamamladıktan sonra İstanbul'a oyunculuk eğitimi için gelmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünde eğitim alan isim 1.88 boyundadır. Oyuncu, üniversiteden sonra 1 yıl kadar modellik yapmıştır.

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Çeşitli reklam filmleriyle ekranda boy göstermeye başlayan Hasan Denizyaran 2014 yılında Sungurlar dizisinde yer almıştır. 2016 senesinde Hayat Sevince Güzel adlı dizide Algı Eke, Ekin Mert Daymaz, Öykü Çelik ve Burak Çelik ile birlikte yer almıştır.

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2017 tarihinde Gözde Mutluer, Burak Yörük, Turan Cihan Şimşek ve Sina Özer'in baş rolünde yer aldığı 4N1K adlı yapımda yer almıştır. 2019 senesinde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in baş rolünde olduğu Afili Aşk dizisine konuk oyuncu olarak dahil olmuştur. 2019 senesinde Kim Daha Mutlu? sinema filminde başrolde yer almıştır.

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HASAN DENİZYARAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Genç oyuncunun sevgilisi olup olmadığı henüz bilinmemekte. Denizyaran, sosyal medyada Instagram'da ise '@hasandenizyaran' kullanıcı adıyla yer almakta.

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