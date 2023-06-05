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Hasan Efe Uyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP MYK üyesi Hasan Efe Uyar hangi görevlerde bulundu?

05.06.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Efe Uyar'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. CHP'nin en son açıklanan Yeni MYK'sında işçi sendikaları, STK ve meslek kuruluşları alanında Hasan Efe Uyar sorumlu oldu. Peki, Hasan Efe Uyar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hasan Efe Uyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP MYK üyesi Hasan Efe Uyar hangi görevlerde bulundu?

Hasan Efe Uyar ile ilgili araştırmalar CHP MYK üyelerinin yayımlanması ile birlikte hız kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu. Hasan Efe Uyar CHP'nin en son açıklanan Yeni MYK'sında işçi sendikaları, STK ve meslek kuruluşları alanında Hasan Efe Uyar sorumlu oldu. İşte Hasan Efe Uyar'ın hayatı ve biyografisi...

HASAN EFE UYAR KİMDİR?

Hasan Efe Uyar, 1991 Yılında Amasya’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini memleketi Tokat/Erbaa’da tamamladı. 2010 yılında CHP Erbaa Gençlik Kolları Başkanı olarak, 12 Eylül Anayasa referandumunda HAYIR kampanyası yürüttü. Aynı yıl başladığı İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimi süresince, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2015 yılından itibaren kendine ait hukuk bürosunda mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans Eğitimini devam ettirmektedir.

CHP’nin 27. Dönem Tokat 2. Sıra Mv. Adayı olmuştur. Halkevleri üyesidir. Halkevleri Hukuk Dairesi ve Çağdaş Avukatlar Grubu’nda aktif olarak çalışmalar yapmaktadır.


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