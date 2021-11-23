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Hasan Fehmi Güneş: Eski İçişleri Bakanı, CHP milletvekili ve senatör 87 yaşında hayatını kaybetti

23.11.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski CHP İstanbul Milletvekili, İçişleri Bakanı ve Cumhuriyet Senatosu üyesi Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hasan Fehmi Güneş'in cenazesi, yarın saat 11:00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenecek törenin ardından Perşembe günü memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda Güneş'i andı.

Hasan Fehmi Güneş: Eski İçişleri Bakanı, CHP milletvekili ve senatör 87 yaşında hayatını kaybetti

Eski CHP İstanbul Milletvekili, İçişleri Bakanı ve Cumhuriyet Senatosu üyesi Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hasan Fehmi Güneş'in cenazesi, yarın saat 11:00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenecek törenin ardından Perşembe günü memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda Güneş'i andı.

Kılıçdaroğlu, "Hasan Fehmi Güneş'i en son Keçiören'de ziyaret etmiştim. Bu sabah haber geldi, hayata gözlerini yummuş. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca hastaneye giderek, Güneş ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve Güneş'in oğlu Utkan Güneş ile torunu Hasan Fehmi Güneş'e başsağlığı diledi.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da eşlik etti.

Hasan Fehmi Güneş kimdir?

1934 yılında Sakarya'da doğan Hasan Fehmi Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Hasan Fehmi Güneş, Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi'nde öğretim görevliliği ve serbest avukatlık yaptı.

TBMM'de 18'inci ve 22'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Güneş, 12 Eylül 1980 darbesi öncesi Cumhuriyet Senatosu üyelerindendi.

Güneş 1979 yılında Bülent Ecevit'in başbakan olduğu 42'nci hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı görevi sırasında Ankara'daki Mısır Büyükelçiliği dört Filistinli tarafından basılmış, iki polisin öldüğü ve 20 kişinin rehin alındığı baskının sona ermesinde Hasan Fehmi Güneş'in çabalarının etkisi olmuştu.

Güneş, teslim olmaktan korkan Filistinli eylemcileri bizzat kendi aracına alıp yargıya götürmüştü.

Evli ve iki çocuk babası olan Güneş, 1979'da sinema sanatçısı Aynur Aydan ile yaşadığı ilişki ortaya çıkınca istifa etmişti.

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