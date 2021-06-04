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Hasan Gürsoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hasan Gürsoy'un hayat hikâyesi nedir?

04.06.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yaptığı açılış konuşmasında camiyi inşa eden Hasan Gürsoy'a teşekkür etmesiyle, Hasan Gürsoy'un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi inşa eden Hasan Gürsoy kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Hasan Gürsoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hasan Gürsoy'un hayat hikâyesi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, imam hatip lisesinden arkadaşı olarak da bilinen Hasan Gürsoy’un firması tarafından inşa edilen Uzun Mehmet Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen açılışta teşekkürleri toplayan Hasan Gürsoy'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Hasan Gürsoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

HASAN GÜRSOY KİMDİR?

Kastamonu’nun İnebolu İlçesi’nin Evreniye köyünde dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan itibaren İstanbul’un Fatih İlçesi’nin Küçükpazar semtinde yaşadı, Mimar Sinan İlkokulu’nda ve Vefa lisesinde okudu. Semtin spor kulübü Sakaryaspor’da başkanlık yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile imam hatip lisesinden arkadaşı olan Hasan Gürsoy’un geçmişte özellikle Erdoğan’ın Saray Cezaevi’ndeki günlerinde destek olduğu biliniyor.

Hasan Gürsoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hasan Gürsoy, temellerini 1988 yılında attığı ve kurumsal yapısını 1998 yılında kurduğu Gürsoy Grup ile inşaat, metal, doğal taş, tarım-gıda sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Tarihi yapıların restorasyon ihalelerini üstlenmekle tanınan Gürsoy, 2006 yılında İstiklal Caddesi’ne Çin malı granit döşediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.


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