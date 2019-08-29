Hasan Hilmi Öksüz: Quaresma ile anlaştık

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söyledi.
Öksüz, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak." ifadelerini kullandı.
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