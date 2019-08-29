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Hasan Hilmi Öksüz: Quaresma ile anlaştık

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 29.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda.

Hasan Hilmi Öksüz: Quaresma ile anlaştık

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söyledi.

Öksüz, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak." ifadelerini kullandı.

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