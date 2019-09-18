Hasan Kalyoncu Üniversitesi elektrikli bisikletiyle TEKNOFEST’te

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliklerinden olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) üniversitenin teknoloji takımının ürettiği elektrikli bisikletiyle yerini aldı.

Milli teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan TEKNOFEST, ikinci gününde binlerce kişinin ziyaretiyle Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, birçok kurum ve üniversitenin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) de kurduğu stantla gerçekleştirdiği teknolojik çalışmalar ve ürünlerini tanıttı. Üniversitenin elektrikli bisikleti “E-Bike” ise ziyaretçilerden ilgi gördü. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teknoloji Takımı tarafından üretilen 34 kilogram ağırlığındaki prototip, 35 km/saat hıza ulaşabiliyor. Stantta, subayların eğitiminde kullanılan gemi köprü üstü simülatörü ve iş makinesi simülatörü gibi birçok çalışma da vatandaşların ziyaretine sunuldu.