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Hasan Kalyoncu Üniversitesi elektrikli bisikletiyle TEKNOFEST’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliklerinden olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) üniversitenin teknoloji takımının ürettiği elektrikli bisikletiyle yerini aldı.Milli teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan TEKNOFEST, ikinci gününde binlerce kişinin ziyaretiyle Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliklerinden olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) üniversitenin teknoloji takımının ürettiği elektrikli bisikletiyle yerini aldı.
Milli teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan TEKNOFEST, ikinci gününde binlerce kişinin ziyaretiyle Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, birçok kurum ve üniversitenin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) de kurduğu stantla gerçekleştirdiği teknolojik çalışmalar ve ürünlerini tanıttı. Üniversitenin elektrikli bisikleti “E-Bike” ise ziyaretçilerden ilgi gördü. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teknoloji Takımı tarafından üretilen 34 kilogram ağırlığındaki prototip, 35 km/saat hıza ulaşabiliyor. Stantta, subayların eğitiminde kullanılan gemi köprü üstü simülatörü ve iş makinesi simülatörü gibi birçok çalışma da vatandaşların ziyaretine sunuldu.

“35 kilometre menzile sahip"
Stantlarında sergilenen çalışmaların ilgi gördüğüne dikkat çeken Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Mehmet Mete Yılmaz, “Standımızda gördüğünüz tüm ürünler üniversitemizin girişimcilik ekosisteminde üretilen ürünler. Simülatörlerimiz var, Teknoloji Takımımızın ürettiği elektrikli bisikleti burada sergiliyoruz. Yaklaşık 35 kilometre menzile sahip. 130 kilogram kadar yük taşıyan kişisel ulaşım aracı bir bisikletimiz var. Şu an tanıtım aşamasındayız. Artık insanlar trafiğe kapalı alanlarda yürümek istemiyorlar, bisikletini arabasından çıkarıp trafiğe kapalı alanlarda elektrikli bisikletleriyle hareket etmek istiyorlar. Aslında üretimi buradan yola çıktı. Böyle bir konsept üretimimiz var. Prototipimiz var, o sevimlilik insanların ilgisini çekiyor. Gayet ilgi gösteriyorlar” diye konuştu.

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