Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Türk medyası, Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ve Cuma günü görülen duruşmada serbest bırakılan rahip Andrew Brunson’a kilitlendi.
2000'li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı ise böyle bir dönemde, sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.
Mezarcı, “İyi geceler çocuklar. İstanbul’dan bir üniversite öğrencisi, gördüğü bir rüyayı bizimle paylaştı; biz de sizinle paylaşmak istedik. Dua etmeden uyumayın...” dedi ve kendisine gelen bir mesajı paylaştı.
"Rüyamda düz bir ovada unicorn (alnında tekbir boynuz olan bir at) üstündeyim onu ben sürüyorum. Birden Hasan Mezarcı gökyüzünden aşağıya doğru helozon şeklinde bir ışıkla yeryüzüne indi. Meltem gibi çok tatlı bir rüzgar esti rüzgarı hissettim. Hasan Mezarcı'nın yanına gitti ve bana 'kuru kuru yapraklar bizi kim yarattı' diye söyledi."
'İNANMAYAN HELAK OLACAK'
Sık sık yaptığı açıklamalarda medyanın kendisine yer vermediğini, sansür uyguladığı ileri süren Mezarcı “Bu ilahi medya yayınları kıyamete kadar devam edecek” dedi. Hasan Mezarcı, şunları kaydetti:
“Yüce Allah, her milletin içinden seçtiklerine, Hasan Mezarcı’nın ‘beklenen Mesih’ olduğunu gösterip bildirmeye ve onları Mesih’e şahit yapmaya devam ediyor. Bu ilâhî medya yayınları kıyamete kadar artarak devam edecek; inanan kurtulup sonsuz hayat bulacak, inanmayan helak olacak.”
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