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Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı, medyanın kendisine yer vermediğini öne sürerek, Twitter hesabından 'Bu ilâhî medya yayınları kıyamete kadar artarak devam edecek; inanan kurtulup sonsuz hayat bulacak, inanmayan helak olacak' mesajını paylaştı.

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Türk medyası, Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ve Cuma günü görülen duruşmada serbest bırakılan rahip Andrew Brunson’a kilitlendi.

2000'li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı ise böyle bir dönemde, sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.

Mezarcı, “İyi geceler çocuklar. İstanbul’dan bir üniversite öğrencisi, gördüğü bir rüyayı bizimle paylaştı; biz de sizinle paylaşmak istedik. Dua etmeden uyumayın...” dedi ve kendisine gelen bir mesajı paylaştı.

HASAN MEZARCI'NIN MESAJI ŞU ŞEKİLDE;

"Rüyamda düz bir ovada unicorn (alnında tekbir boynuz olan bir at) üstündeyim onu ben sürüyorum. Birden Hasan Mezarcı gökyüzünden aşağıya doğru helozon şeklinde bir ışıkla yeryüzüne indi. Meltem gibi çok tatlı bir rüzgar esti rüzgarı hissettim. Hasan Mezarcı'nın yanına gitti ve bana 'kuru kuru yapraklar bizi kim yarattı' diye söyledi."

'İNANMAYAN HELAK OLACAK'

Sık sık yaptığı açıklamalarda medyanın kendisine yer vermediğini, sansür uyguladığı ileri süren Mezarcı “Bu ilahi medya yayınları kıyamete kadar devam edecek” dedi. Hasan Mezarcı, şunları kaydetti:

“Yüce Allah, her milletin içinden seçtiklerine, Hasan Mezarcı’nın ‘beklenen Mesih’ olduğunu gösterip bildirmeye ve onları Mesih’e şahit yapmaya devam ediyor. Bu ilâhî medya yayınları kıyamete kadar artarak devam edecek; inanan kurtulup sonsuz hayat bulacak, inanmayan helak olacak.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
28 Şubatçıların (varsa) vicdanları hiç sızlıyor mu acaba? Adamı işkencelerden geçire geçire bu hale getirdiler. Bir de şimdi utanmadan diktatörlükten ve adaletsizlikten yakınıyorlar. İçeride neler yaşadığını bilmiyorum ama bir duruşma için sacla kaplı cezaevi aracıyla mahkeme önüne getirildikten sonra yazın sıcağında 4/5 saat bekletildiğine herkes şahit... Adam salona alındığında beyni kaynamak üzereydi. Gözünüz aydın 28 Şubatçılar... Adamı perişan ettiniz. Ve Allah sizleri de böyle yapsın inşallah...
PEYGAMBERİMİZİN BÜYÜK SAHABELERİNİN RUHU İLE SAYIN MEZARCIYA ÇOK ÜZÜLÜYORUM. YAHU MESİH FALAN FİLAN HIRİSTİYANLIĞIN YOZLAŞMIŞ DİN ANLAYIŞIDIR.... YÜCE KUR'AN AKLETMEYE DÜŞÜNMEYE ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYOR. BU DAMCAĞIZ NE YİYİP İÇTİĞİNE BAKMADI BEYNİ İLE OYNANDI MECLİSTEKİ YILLARINDA.......OLAY BU. VEKİLKEN ÇOK DEĞERLİ İDİ ANCAK ŞU AN DEĞİL.PEYGAMBERİMİZE ZEHİRLİ ET YEDİREN BAYANI BİLMEYEN YOK. ...
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