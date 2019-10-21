Hasan Nail Canat, kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Tiyatro sanatçısı, şair ve yazar Hasan Nail Canat, Eyüpsultan'daki kabri başında anıldı.

Vefatının 15'inci yılında kabri başında bir araya gelen sevenleri, Canat için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Anma programında konuşan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Canat'ın tiyatro mücadelesini verirken hep yokluk ve yoksulluklarla karşılaştığını söyledi.

Bıyıklı, Canat'ın sadece tiyatroda değil, sinema oyunculuğu ve yazarlıkta da öncü bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Hasan Nail Canat, bizim medeniyetimizin, kültürümüzün kahramanlarından biri. Onu anmaya ve anlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençlere Canat'ın eserlerini okumalarını tavsiye eden Bıyıklı, "Bu topraklarda yeni Hasan Nail Canat'ların yetişmesi için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu topraklar bereketli topraklar, inşallah yeni öncüler yetişecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Onu hep hak davanın kahraman oyuncusu olarak gördük"

Hasan Nail Canat'ı, kendine has mütevazı duruşu, babacan tavırları, tebessümü, tatlı bir mizah ve zeka ışıltısıyla parlayan keskin bakışlarıyla tanıdıklarını dile getiren Bıyıklı, "Onu tiyatro sahnelerinde, radyo mikrofonlarında, sinema filmlerinde hep hak davanın kahraman oyuncusu olarak gördük. Kendisini, bir tek nefesini boşa harcamamış adam olarak bildik ve sevdik." dedi.