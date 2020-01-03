HABER
  4. Hasan Nasrallah: "Süleymani’nin katillerine kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir"

Hasan Nasrallah: "Süleymani’nin katillerine kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Hasan Nasrallah: "Süleymani’nin katillerine kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir"

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için "intikam vaadinde" bulundu.

Nasrallah, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için taziye mesajı yayımladı.

İran dini lideri Ali Hamaney'e, İran devletine ve İran Devrim Muhafızları'na ve Süleymani'nin ailesine taziyelerini ileten Nasrallah, "elde ettiği büyük şehadet için Süleymani'ye gıpta ettiğini" ifade etti.

Amerikalıların "bu işledikleri büyük suçla" amaçlarına ulaşamayacaklarını savunan Nasrallah, "kibirli ve despotik güçlere karşı boyun eğmeyen Müslüman halklar arasındaki direnişçilerin girişimleriyle ancak Süleymani'nin belirlediği hedeflerin" gerçekleşeceğini iddia etti.

Hizbullah lideri Nasrallah, şunları kaydetti:

"Geriye kalan bizler ise (Süleymani'nin) yolundan gitmeye devam edeceğiz. Hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız. Sancağını tüm meydan ve cephelerde taşıyacağız. Süleymani'nin bitmek bilmeyen çaba ve katkılarıyla büyüyen direnişi, kendisinin bereketli kanıyla daha büyük zaferlere ulaştıracağız. Aynı zamanda Süleymani'nin şu dünyanın en kötüleri olan katillerine adil şekilde kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
MİT’in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/PKK’nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan’ın Abdullah Öcalan’ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.MİT’in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/PKK’nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan’ın Abdullah Öcalan’ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.
Manavgat Irmağı’nda ağaca takılı erkek cesedi bulunduManavgat Irmağı’nda ağaca takılı erkek cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Nasrallah Hizbullah kasım süleymani Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Bitlis Ahlat'ta kar yağışı okulları tatil etti

Bitlis'te bir ilçede eğitime ara verildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

Kritik isim nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüs aracının test sürüşüne katıldı

Merak ediliyordu! İmamoğlu test edip fotoğraflarını paylaştı

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Van'da yakalanan dilencinin üzerinden 1179 lira çıktı

Hepsi dilencinin üzerinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.