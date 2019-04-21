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Hasan Nasralllah: “Bu yaz İsrail ile ani bir savaş ihtimali var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

Lübnan’daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah’ın Hizbullah’ın bölge temsilcileri ile yaptığı toplantıda İsrail’in bu yaz Hizbullah’a saldırı ihtimali bulunduğunu söylediği iddia edildi.Lübnan’daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, Hizbullah örgütünün bölge temsilcileri toplantısında yaptığı konuşmada, "Aranızda uzun süre kalmayabilirim.

Lübnan’daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah’ın Hizbullah’ın bölge temsilcileri ile yaptığı toplantıda İsrail’in bu yaz Hizbullah’a saldırı ihtimali bulunduğunu söylediği iddia edildi.
Lübnan’daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, Hizbullah örgütünün bölge temsilcileri toplantısında yaptığı konuşmada, "Aranızda uzun süre kalmayabilirim. Benimle beraber ön saflardakileri de götürebilirler. İsrail’in liderleri öldürme ihtimali yüksek. Ancak bu Hizbullah’ın sonu anlamına gelmez. Çünkü Hizbullah şahısların varlığı ile durmuyor. Hizbullah Lübnan halkının bir parçasıdır” dedi.
Kuveyt menşeli Al-Rai gazetesinde yer alan haberde ise Hizbullah’ın lideri Nasrallah’ın şunları söylediği kaydedildi:
"Liderleri öldürmek gibi aşırı faaliyetler görülüyor. Bunda şaşıracak bir şey yok. İsrail’in 2006 savaşında olduğu gibi herkesi şaşırtmaya çalıştığı işaretler var. Fakat Başbakan Netanyahu önceki Başbakan Ehud Olmert gibi tereddütlü değil. Tıpkı 2008’de Gazze’de olduğu gibi 2019’da da Hizbullah’ın tehdidinden ebediyen kurtulmak için saldırı yapacaklar gibi görünüyor. Bu sebepten Lübnan halkı ve çevresi bütün ihtimallere karşı hazırlanmalıdır.”
Savaş halinde Hizbullah’ın Yahudi yerleşimcileri rehin almalarını önlemek için İsrail’in Naqoura’dan Shebaa Mezra’ya kadar bütün Yahudi yerleşim yerlerini boşaltmasının beklendiğini belirten Nasrallah, İsrail’in Hizbullah kuvvetlerini muhasara edip imha etmek için mobil savunma stratejisi kullanmasının beklendiğini söyledi.
Al-Rai gazetesinde yer alan haberde, "Savaş ihtimalini yüzde 50’den yüzde 70/30’a çıkartan Nasrallah hiç bu kadar kötümser olmamıştı” ifadeleri yer aldı.
Gazete, İsrail’in savaşın ilk günlerinde bin ile 2 bin arasında hedefi yok etmeyi planladığını iddia ederek, “Eğer Nasrallah’ın yerini tespit ederse İsrail’in onu öldürmek için savaş başlatacağı kesindir. İsrail bu saldırıyı meşru göstermek için Hizbullah’ın İsrail’e atacağı roketleri bahane edecektir" dedi.
Al-Rai, Hizbullah’ın uzun bir süre İsrail’e atabileceği yüzlerce roketi olduğunu da kaydetti.
Hizbullah’a yakın bir kaynak ise Al-Rai gazetesinde yazılan her şeyin doğru olmadığını, bazılarının gazetecinin uydurması olduğunu ileri sürdü.

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