Hasan Ruhani: 'Adil Müzakerelere Hazırız'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada İran’ın müzakere etmeye hazır olduğunu ama eğer görüşmeler İran’ın teslimi anlamına gelmeyecekse bunun mümkün olacağını söyledi. Ancak Ruhani müzakerelerden neyi kast ettiğini açıklamadı.

Ruhani’nin, Başkan Donald Trump’ın Amerikayı çektiği 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı kast ettiği sanılıyor. Trump, Amerika’yı anlaşmadan çekmiş olmasına rağmen İran’la görüşmeler yapmaya açık olduğunu söylemişti.

Ruhani’nin resmi web sayfasından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı’nın “Bu ülkede yönetici olarak sorumlu olduğum sürece, yasal ve dürüst biçimde sorunların çözülmesi için görüşmelere tamamen hazırız. Ancak müzakere başlığı altında teslim olmak adına masaya oturmayaysa hazır değiliz” ifadesini kullandı.

