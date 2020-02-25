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Hasan Ruhani'den koronavirüs açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 11:47 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde de 16 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) "davetsiz misafire" benzetti.

Hasan Ruhani'den koronavirüs açıklaması

Ruhani, başkent Tahran ile ülkenin kuzeyi arasında yapılan otoyolun açılış törenindeki konuşmasında koronavirüsle ilgili açıklamada bulundu.

İRAN HALKINA 'KORKUYA KAPILMAYIN' ÇAĞRISI

Halkın korkuya kapılmamasını ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına göre hareket etmesini isteyen Ruhani, "Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı." dedi.

Virüsten korunmak için kullanılan hijyen malzemelerinin kara borsaya düşmesiyle ilgili de uyarıda bulunan Ruhani, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalıdır. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paralara göz dikilmemelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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İRAN Hasan Ruhani koronavirüs

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