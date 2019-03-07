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Hasan Şaş'a hakarete bin 500 TL para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

GALATASARAY Spor Klübü Futbol Antrenörü ve eski milli futbolcu Hasan Gökhan Şaş'a sosyal medya hesabı twitter'dan hakaret eden tutuksuz sanık Murat Koç (42) ilk duruşmada bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) GALATASARAY Spor Klübü Futbol Antrenörü ve eski milli futbolcu Hasan Gökhan Şaş'a sosyal medya hesabı twitter'dan hakaret eden tutuksuz sanık Murat Koç (42) ilk duruşmada bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Para cezası ertelendi.

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Koç ve şikayetçi Hasan Gökhan Şaş katılmadı. Hakim, sanık Koç'un Sivas'ta talimatla ifadesinin alındığını açıkladı. Sanık Koç'un ifadesinde suçlamaya konu tweeti kendisinin attığını söylediği ifade edildi. Söz alan Hasan Gökhan Şaş'ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Davayı karara bağlayan mahkeme, "Hakaret" suçundan sanık Koç'u bin 500 TL adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hasan Şaş'ın Galatasaray Futbol Klübü yardımcı antrenör olarak görev yaptığı 4 Aralık 2018 tarihinde Sivasspor - Galatasaray futbol karşılaşması sırasında sinirlenen Sivasspor taraftarı olan şüpheli Murat Koç'un twitter üzerinden hakaret içeren mesaj yazdığı anlatılıyordu. İddianamede şüpheli Murat Koç'un 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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