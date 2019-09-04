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Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti! (Hasan Seymen ne demişti?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen görevinden istifa etti. Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Çerkezlere asimilasyon yapıldığı sözleri üzerine partide başlayan tartışma sonucu istifa kararı alan Seymen, "Amacım, Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret değil" dedi. Seymen'in partide üye olarak kalmaya devam edeceği öğrenildi.

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti! (Hasan Seymen ne demişti?)

İYİ Parti’de yeni yönetim kadrolarını belirleyen kongrenin üzerinden bir ay geçmeden istifa kararı geldi. Hukuk ve Seçim İşleri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen bu görevi bıraktı. 3 Ağustos kongresinde çarşaf liste ile girilen sandıktan, partinin önde gelen isimlerini geride bırakarak, 436 oyla, 7. sırada çıkan Seymen bir ay sonra yönetimden istifa etme kararı aldı.

SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, “Cumhuriyetin ilk yıllarında Çerkezlere asimilasyon uygulandığını” söylemiş, bu sözler özellikle MHP’den gelen bazı partililer tarafından sosyal medya ve partiye yakın yayın kuruluşlarında yeniden tartışma konusu olmuştu.

Habertürk televizyonunda yer alan habere göre Seymen "Amacım, Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret değildi" ifadelerini kullandı.

"HAİNLİK VE AYIBIMIZ YOKTUR ÇOK ŞÜKÜR"

Sosyal medya üzerinden de bir paylaşımda bulunan Seymen "Çerkes kültüründe ‘Ayıp’ sözünün ağır bir yaptırımı ve karşılığı vardır. Eksiğimiz, hatamız olabilir fakat hiçbir konuda hainlik veya ayıbımız yoktur çok şükür." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Seymen'in partide üye olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.

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