Hasan Tahsin kimdir? İlk Kurşun’un önemi nedir?

Bugün sadece İzmir değil Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir gün. 101 yıl önce bugün 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’e çıkartma yapan Yunan güçlerine ilk kurşun sıkıldı. İşte Türklerin direnişin başlatan sembol isim Hasan Tahsin kimdir sorusunun cevabı ve tarihimizde İlk Kurşun olayının önemi...

HASAN TAHSİN KİMDİR?

Babasının adı Recep'tir. Tahsin, ilköğretimine Selanik'te bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de eğitim aldığı Şemsi Efendi Okulu'nda başlamış, daha sonra Selanik Feyziye Mektebi'ni bitirmiştir. Bu okulun ardından İttihat ve Terakki tarafından burslu olarak Paris Sorbonne Üniversitesi'nde siyasal bilimler öğrenimi görmüştür.

Öğrenim gördüğü esnada Trablusgarp'ı işgal eden İtalya'yı protesto etmek için, Mısırlı öğrenci lideri Şeyh Dayef ile birlikte mitingler düzenlemiştir.

Tahsin, Paris'te İttihat ve Terakki Fırkası'nda ve Teşkilat-ı Mahsusa'da[10] görev almıştır. İstanbul'a döndükten sonra, Osmanlı Devleti aleyhine Balkanları karıştıran İngiliz istihbarat teşkilatı adına çalışan Buxton kardeşlerin bu faaliyetlerini önlemekle görevlendirilmiştir.