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Hasan Tahsin Usta, esnaf ziyaretlerinde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı Hasan Tahsin Usta, Pazariçi Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti.

Hasan Tahsin Usta, esnaf ziyaretlerinde bulundu

İSTANBUL, (DHA)-AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı Hasan Tahsin Usta, Pazariçi Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Usta, “Mevcut çalışan belediye başkanlarının devam ettirilmesi noktasında olumlu bir yaklaşım var” dedi.

AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta Pazariçi Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri sırasında işçilere ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Usta, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

“ESNAFIMIZ BU SÜRECİ GAYET NORMAL BULUYOR VE DESTEKLİYOR”

AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı Hasan Tahsin Usta, “Yüzeysel olarak baktığımız zaman genel hatlarıyla vatandaşlarımızın olumlu baktığını görmek bizi daha çok heyecanlandırıyor. Esnaflarımız ve çalışanlar sürecin bu şekilde gitmesinden mutlu. Tabi işi olmayanlar biraz sitemkâr onu kabul etmek lazım. Ama sistemi dönen ve imalatları sürdürülebilen iş yerinde çalışma şartları normal olan esnafımız bu süreci gayet normal buluyor ve destekliyor. Geçiş süreci olduğu için olduğunu söylüyor. Bu bizi daha çok motive ediyor” dedi.

“HİZMETLERİN SEKTEYE UĞRAMASINDAN GENEL OLARAK İNSANLAR ENDİŞELİ”

Çalışan insanların bulunduğu ortamlardaki iş ve istikrardan mutlu olduğunu dile getiren Usta,“Bu sürecin devam etmesi anlamında anlaşılıyor. Yani istikrardan yana insanlar genellikle olumlu bakıyorlar. Bir sekteye uğramasından endişe duyuyorlar. Daha çok hizmetlerin insanları mutlu ettiğini görüyoruz. Yani hizmetlerin sekteye uğramasından genel olarak insanlar endişeli. Hizmetlerin sekteye uğramaması için de mevcut çalışan belediye başkanlarının devam ettirilmesi noktasında olumlu bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bizim daha fazla çalışmamız, daha çok hizmet etmemiz kanaati de bizde hâsıl oluyor” ifadelerine yer verdi.

Hasan Tahsin Usta, esnaf ziyaretlerinde bulunduHasan Tahsin Usta, esnaf ziyaretlerinde bulundu

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