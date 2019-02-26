Hasan Tahsin Usta, esnaf ziyaretlerinde bulundu

İSTANBUL, (DHA)-AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı Hasan Tahsin Usta, Pazariçi Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Usta, “Mevcut çalışan belediye başkanlarının devam ettirilmesi noktasında olumlu bir yaklaşım var” dedi.

AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta Pazariçi Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri sırasında işçilere ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Usta, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

“ESNAFIMIZ BU SÜRECİ GAYET NORMAL BULUYOR VE DESTEKLİYOR”

AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı Hasan Tahsin Usta, “Yüzeysel olarak baktığımız zaman genel hatlarıyla vatandaşlarımızın olumlu baktığını görmek bizi daha çok heyecanlandırıyor. Esnaflarımız ve çalışanlar sürecin bu şekilde gitmesinden mutlu. Tabi işi olmayanlar biraz sitemkâr onu kabul etmek lazım. Ama sistemi dönen ve imalatları sürdürülebilen iş yerinde çalışma şartları normal olan esnafımız bu süreci gayet normal buluyor ve destekliyor. Geçiş süreci olduğu için olduğunu söylüyor. Bu bizi daha çok motive ediyor” dedi.