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Hasan Yılmaz görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Bursa İl Müdürlüğüne getirilen Hasan Yılmaz görevine başladı.Bursa’ya 2016 yılının aralık ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili olarak gelen, ardından da müdürlük koltuğuna oturan Erkut Öneş İstanbul’a döndü.

Hasan Yılmaz görevine başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Bursa İl Müdürlüğüne getirilen Hasan Yılmaz görevine başladı.
Bursa’ya 2016 yılının aralık ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili olarak gelen, ardından da müdürlük koltuğuna oturan Erkut Öneş İstanbul’a döndü. Öneş’in yerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü görevini yürüten Hasan Yılmaz Bursa’ya tayin edildi 1979 yılında Malatya’nın Darende ilçesinde doğan Yılmaz, ilk, orta ve lise tahsilini Manisa’nın Akhisar ilçesinde tamamladıktan sonra, 1995 yılında başladığı Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2012 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulunan Yılmaz, 2012 yılında kurumlar arası nakil yöntemi ile Tekirdağ İl Müdür Yardımcısı olarak geçiş yaptı. 26 Şubat 2014-26 Mart 2019 tarihleri arasında Tekirdağ İl Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, Sakarya Üniversitesinde ’tarih, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde ’işletme eğitimi yönetimi’ alanında yüksek lisans yaptı. Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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