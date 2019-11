Hasanağa Deresi siyah akıyor

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) -EDİRNE'nin Hasanağa köyünde, tarım ve hayvancılıkta kullanılan dere sabah saatlerinde kahverengi ve siyah renkte akmaya başladı. Köyün can damarı niteliğindeki deredeki kirliliğin nedeninin atık sularını arıtmadan bırakan belediye çöplüğü olduğunu iddia eden köylüler, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. Belediye yetkilileri ise kirliliğin çöplükten kaynaklanmadığını söyledi.

Edirne'de merkeze bağlı Hasanağa köyündeki dere sabah saatlerinde kahverengi ve siyah akmaya başladı. Durumu farkeden köylüler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Derenin siyah akmasının nedeninin Edirne Belediyesi'nin yeni açtığı çöplükte, atık sularını arıtmadan salması olduğunu ifade eden köylüler, duruma çözüm bulunmasını istedi. Köy Muhtarı Mehmet Üstün, "Deremiz bu sabah böyle siyah akmaya başladı. Biraz ileride Hıdırağa köyüne gittiğimizde orada hiçbir şey yok. Burada ise durum bu. Köyümüzde vatandaşlarımız tarım ve hayvancılıkta sürekli bu dereyi kullanıyor. Ama artık korkudan hayvanlarımızı bile bu dereden geçiremiyoruz. Yetkililere haber verdik, gelip numune almalarını bekliyoruz" dedi.

Köylülerden Yılmaz Akgün ise, "Köyümüzde bu dere can damarı niteliğinde. Ben kendim de hayvancılık ve tarımla uğraşıyorum. Ama bu görüntüden sonra hayvanlarımı derenin yakınında bile tutmuyorum. Kaldı ki kendimiz bile derenin yakınına gelmek istemiyoruz" dedi.

Gün boyunda siyah akmaya devam eden dere için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin gelip numune alması bekleniyor. Akan siyah suyun kalitesi ve içeriği söz konusu numunenin testiden sonra belli olacak.

BELEDİYE: BİZİMLE ALAKALI DEĞİL

Konuyla ilgili Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, söz konusu kirliliğin yeni çöplükle ilgili olmadığı belirtilirken, aynı bölgede bulunan Hıdırağa köyünde temiz akan dereye dikkat çekildi. Söz konusu Hıdırağa Deresi'nin de kirli akması gerekirken, temiz aktığının ifade edildiği açıklamada, Hasanağa'daki kirliliğin kaynağının çöplük olmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI