MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasancan Kaya, Caner Cindoruk'u köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Hasancan Kaya, Caner Cindoruk'u köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

12.02.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Caner Cindoruk, Hasancan Kaya’nın sunduğu Konuşanlara konuk oldu. Cindoruk, Hasancan Kaya’nın “Sevgilin mi? E arkada öpüşüyordunuz” sorusuna verdiği tepki gülüşmelere sebep oldu.

Hasancan Kaya, Caner Cindoruk'u köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Exxen platformunda yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Hasancan Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına Sadakatsiz dizisinin yıldızı Caner Cindoruk konuk oldu.

hasan

Hasancan Kaya'dan ise Cindoruk'a porgram sırasında bomba bir soru geldi. Hasancan Kaya’nın “Bir başkası olsan kendinle çıkar mıydın?” sorusu üzerine Caner Cindoruk’tan beklenmedik bir cevap geldi.

caner-1-BAMj

Caner Cindoruk ise “Hayır çıkmazdım” dedi ve “İnsanoğlu bu konularda biraz nankör. Bekar olduğu zaman önce bekarlık sultanlılk deyip gezer. Ama bir süre sonra canı sıkılır ve birini ister hayatında. Hayatında biri olduğu zamanda belli bir süre sonra bekarlığı özler ya böyle bir şey... Ben şuan o dönemdeyim” dedi.
mnajet-UM0Y

"ARKADA ÖPÜŞÜYORDUNUZ!"

Verdiği cevaplar karşısında tatmin olmayan Hasancan Kaya Caner Cindoruk’un menajerine dönerek “Siz sevgili değil misiniz?” dedi. Caner Cindoruk ise “Hayır yeni menajerim o” dedi. Hasancan Kaya ise “E arkada öpüşüyordunuz” deyince salonda gülüşmeler başladı. Caner Cindoruk ise “Ayıp sana yaa” diyerek Hasancan Kaya’ya tepki gösterdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı
Esra Erol'da Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada gündem oldu! "Kocamı bırakmam dul kalmam"Esra Erol'da Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada gündem oldu! "Kocamı bırakmam dul kalmam"
FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleğiFETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği
Anahtar Kelimeler:
Caner Cindoruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi

Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Fatma Girik'in ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Fatma Girik'in ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Feci kaza! Araç 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Araç 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.