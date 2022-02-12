Hasancan Kaya, Caner Cindoruk'u köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Exxen platformunda yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Hasancan Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına Sadakatsiz dizisinin yıldızı Caner Cindoruk konuk oldu.

Hasancan Kaya'dan ise Cindoruk'a porgram sırasında bomba bir soru geldi. Hasancan Kaya’nın “Bir başkası olsan kendinle çıkar mıydın?” sorusu üzerine Caner Cindoruk’tan beklenmedik bir cevap geldi.

Caner Cindoruk ise “Hayır çıkmazdım” dedi ve “İnsanoğlu bu konularda biraz nankör. Bekar olduğu zaman önce bekarlık sultanlılk deyip gezer. Ama bir süre sonra canı sıkılır ve birini ister hayatında. Hayatında biri olduğu zamanda belli bir süre sonra bekarlığı özler ya böyle bir şey... Ben şuan o dönemdeyim” dedi.



"ARKADA ÖPÜŞÜYORDUNUZ!"

Verdiği cevaplar karşısında tatmin olmayan Hasancan Kaya Caner Cindoruk’un menajerine dönerek “Siz sevgili değil misiniz?” dedi. Caner Cindoruk ise “Hayır yeni menajerim o” dedi. Hasancan Kaya ise “E arkada öpüşüyordunuz” deyince salonda gülüşmeler başladı. Caner Cindoruk ise “Ayıp sana yaa” diyerek Hasancan Kaya’ya tepki gösterdi.



